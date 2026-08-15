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Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini: Mayoritas Wilayah Cerah

Awaludin , Jurnalis-Sabtu, 15 Agustus 2026 |05:10 WIB
Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini: Mayoritas Wilayah Cerah
Cuaca di Jakarta (foto: Okezone)
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JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca di sejumlah wilayah DKI Jakarta, didominasi kondisi cerah, pada Sabtu (15/8/2026). Namun, masyarakat di Jakarta Selatan perlu mewaspadai potensi hujan ringan.

Cuaca cerah diprediksi terjadi di Kepulauan Seribu, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, dan Jakarta Timur. Sementara itu, Jakarta Selatan diprakirakan mengalami hujan ringan pada periode tertentu.

Suhu udara di wilayah Jakarta diperkirakan berada pada kisaran 26-34 derajat Celsius. Jakarta Barat dan Jakarta Selatan diprakirakan menjadi wilayah dengan suhu maksimum hingga 34 derajat Celsius.

BMKG sebelumnya menyampaikan bahwa sebagian besar wilayah Indonesia telah memasuki musim kemarau dan kondisi atmosfer pada periode 11-17 Agustus 2026 cenderung mendukung cuaca yang lebih kering.

Masyarakat yang hendak beraktivitas di luar rumah pada akhir pekan diimbau tetap memantau pembaruan prakiraan cuaca dan peringatan dini BMKG karena kondisi cuaca dapat berubah.
 

(Awaludin)

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