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Gempa Besar Guncang NTT, Istana Minta BNPB Pastikan Penanganan Dampak Bencana

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Sabtu, 15 Agustus 2026 |12:41 WIB
Gempa Besar Guncang NTT, Istana Minta BNPB Pastikan Penanganan Dampak Bencana
Istana Minta BNPB Pastikan Penanganan Dampak Bencana/Tim SAR
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JAKARTA - Gempa besar berkekuatan M7,7 mengguncang wilayah Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur (NTT) hingga menimbulkan peringatan dini tsunami. Sejumlah orang tewas dalam peristiwa tersebut.

Istana telah melakukan koordinasi dengan sejumlah pihak untuk memastikan kesiagaan seluruh unsur dalam menghadapi situasi awal pascakejadian di Nusa Tenggara Timur (NTT).

"Dari tadi pagi saya sudah koordinasi dengan Menko PMK, Kabasarnas, BMKG, BNPB, dan Gubernur NTT untuk memastikan atensi dan kesiagaan semua unsur di masa-masa awal kejadian ini," kata Mensesneg Prasetyo Hadi kepada wartawan, Sabtu (15/8/2026).

Prasetyo juga mengajak masyarakat untuk mendoakan warga NTT yang terdampak gempa besar tersebut.

"Mari kita kirimkan doa untuk saudara-saudara kita di NTT yang tadi pagi mengalami gempa sangat kuat," ujar dia.

Sebelumnya, gempa berkekuatan 7,7 magnitudo mengguncang wilayah Nagekeo, NTT, Sabtu (15/8) pukul 04.58 WIB. Gempa ini mengakibatkan 2 orang meninggal dunia di Sikka.

 

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