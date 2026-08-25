Korban Tewas Gempa Venezuela Melonjak Tembus 6.509 Orang

CARACAS – Jumlah korban jiwa akibat dua gempa bumi dahsyat yang melanda Venezuela pada akhir Juni telah meningkat menjadi 6.509 orang, menurut Presiden Majelis Nasional Jorge Rodriguez. Rodriguez menyampaikan data terbaru tersebut pada Senin (24/8/2026) melalui platform X, sementara pihak berwenang melanjutkan upaya rekonstruksi pasca-aktivitas seismik yang menghancurkan itu.

Ia mengatakan bahwa tim darurat telah menyelamatkan 6.462 orang setelah gempa terjadi.

Sebanyak 226.696 orang telah mendapatkan perawatan di berbagai rumah sakit di negara Amerika Selatan tersebut, menurut data terbaru itu.

Pihak berwenang telah melakukan penilaian terhadap 60.785 rumah. Dari jumlah tersebut, 35.545 rumah masih layak huni, sementara 14.239 dikategorikan memiliki akses terbatas dan 11.001 dianggap berisiko tinggi.

Pemerintah telah menyerahkan 335 rumah baru bagi keluarga-keluarga yang kehilangan tempat tinggal akibat bencana tersebut, ujar Rodriguez.

Operasi pembersihan juga terus berlangsung, dengan petugas telah mengumpulkan lebih dari 600 juta ton puing—setara dengan 28,61 persen dari perkiraan total reruntuhan, tambahnya.

Gempa bumi bermagnitudo 7,2 dan 7,5 melanda Venezuela pada 24 Juni, menyebabkan kerusakan luas dan memicu penerapan langkah-langkah darurat nasional.

(Rahman Asmardika)

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