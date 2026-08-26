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Budi Arie Minta Maaf Soal Pernyataan "Percepatan Sejarah", Tegaskan Tak Berkaitan dengan Jokowi

Nur Khabibi , Jurnalis-Rabu, 26 Agustus 2026 |18:13 WIB
Budi Arie Minta Maaf Soal Pernyataan "Percepatan Sejarah", Tegaskan Tak Berkaitan dengan Jokowi
Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi.
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JAKARTA — Ketua Umum Relawan Projo, Budi Arie Setiadi, menyampaikan permohonan maaf atas pernyataannya yang viral mengenai analisis potensi akselerasi atau "percepatan sejarah" dalam dinamika politik nasional sebelum 2029. Ia menegaskan bahwa pernyataan tersebut murni analisis pribadinya dan banyak disalahartikan oleh publik.

"Sehubungan dengan viralnya pernyataan dan analisis saya dalam sebuah pertemuan di Jakarta baru-baru ini, yang menimbulkan spekulasi dan berbagai salah penafsiran, saya Budi Arie Setiadi memohon maaf kepada pihak-pihak yang kurang berkenan dan nyaman dengan pernyataan saya tersebut," kata Budi Arie melalui akun Instagram pribadinya, @budiariesetiadi, yang diunggah Rabu (26/8/2026).

Ia menjelaskan bahwa pandangan tersebut merupakan pernyataan dan analisis pribadi. Ia menekankan bahwa pernyataannya sama sekali tidak berkaitan dengan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi).

"Pernyataan tersebut tidak ada hubungan dan keterkaitannya dengan Bapak Joko Widodo," ujarnya.

Lebih lanjut, ia menegaskan kesiapannya untuk menerima segala konsekuensi atas munculnya pernyataan tersebut.

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Topik Artikel :
jokowi Projo Budi Arie Setiadi
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