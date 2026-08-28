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Trump Ganti Nama Danau Ontario Kanada Jadi 'Danau Amerika'

Awaludin , Jurnalis-Jum'at, 28 Agustus 2026 |09:30 WIB
Trump Ganti Nama Danau Ontario Kanada Jadi 'Danau Amerika'
Presiden AS Donald Trump (foto: AP)
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JAKARTA - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump kembali membuat kebijakan kontroversial terkait nama geografis. Di tengah perang dagang yang semakin memanas dengan Kanada, Trump menandatangani perintah eksekutif untuk mengganti nama Danau Ontario menjadi Danau Amerika.

Trump menandatangani perintah tersebut dalam sebuah konferensi pers di Ruang Oval, pada Kamis 27 Agustus 2026. Ia mengatakan perubahan nama itu berlaku "segera".

Ketika ditanya mengenai pesan yang ingin disampaikannya kepada Kanada melalui perubahan nama tersebut, Trump justru mengkritik hubungan perdagangan kedua negara. Ia mengeklaim AS telah dirugikan Kanada selama bertahun-tahun.

"Yah, mereka tidak memperlakukan kita dengan baik. Para pejabat Kanada memperlakukan kita dengan sangat buruk. Mereka orang-orang jahat," kata Trump seperti dilansir dari Aljazeera, Jumat (28/8/2026).

"Jadi, perubahan danau - Danau Amerika - sebenarnya sudah lama saya pikirkan," lanjutnya.

Semenatra itu, Perdana Menteri Kanada, Mark Carney yang kembali terlibat dalam perselisihan perdagangan dengan AS menolak perubahan nama tersebut. Penolakan itu disampaikan Carney melalui unggahan di media sosial X.

"Kita tahu bahwa Amerika sedang berubah. Hubungan perdagangan mereka, kebijakan luar negeri mereka, monumen nasional mereka, nama-nama tempat di danau," tulis Carney.

"Orang Kanada juga tahu bahwa menamai realitas berarti menyebutnya Danau Ontario - dulu, sekarang, dan selamanya," sambungnya.

 

      
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