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Hadiri Penutupan Muktamar Ke-35 NU, Presiden Prabowo Disambut Selawat Badar

Binti Mufarida , Jurnalis-Senin, 31 Agustus 2026 |10:52 WIB
Hadiri Penutupan Muktamar Ke-35 NU, Presiden Prabowo Disambut Selawat Badar
Presiden RI Prabowo Subianto menghadiri Muktamar Ke-35 NU di Tambakberas, Jombang, Jawa Timur, 31 Agustus 2026.
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JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menghadiri penutupan Muktamar Ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang, Jawa Timur, Senin (31/8/2026). Kedatangan Prabowo disambut selawat Badar oleh para peserta Muktamar.

Prabowo tiba sekitar pukul 10.10 WIB. Ia mengenakan baju koko putih, celana hitam, dan kopiah hitam. Prabowo datang didampingi sejumlah menteri, yakni Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Kedatangan Prabowo disambut langsung oleh Ketua Umum PBNU terpilih KH Abdul Hakim Mahfudz (Gus Kikin), Rais Aam KH Miftachul Akhyar, dan Pengasuh Pesantren Bahrul Ulum KH Hasib Wahab Chasbullah.

Saat tiba, Prabowo tampak dikalungi sorban putih oleh Kiai Hasib. Setelah itu, ia berjabat tangan dengan Kiai Miftachul dan Gus Kikin. Prabowo kemudian berjalan bersama Gus Kikin dan Kiai Miftachul menuju ruangan tempat berlangsungnya acara penutupan Muktamar Ke-35 NU.

Sejumlah pejabat negara turut hadir dalam acara tersebut. Di antaranya Menteri Agama Nasaruddin Umar, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifatul Choiri Fauzi, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, Menteri Haji Mochamad Irfan Yusuf, Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro, dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

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