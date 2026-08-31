Terima Kartu Anggota NU Seumur Hidup, Prabowo: Ini Kehormatan Besar

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menerima Kartu Tanda Anggota Nahdlatul Ulama (KartaNU) pada penutupan Muktamar Ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang, Jawa Timur, Senin (31/8/2026). Prabowo mengaku terkesan dan merasa mendapat kehormatan besar menerima kartu tanda anggota NU tersebut.

“Saya terkesan, saya memenuhi janji saya karena saya dapat telepon berapa hari yang lalu, berita dari Gus Yahya kartu anggota sudah ada. Makanya saya datang. Saya datang karena janji-janji harus dipegang. Begitu saya dapat, saya putuskan saya hadir,” kata Prabowo dalam pidatonya, Senin.

Prabowo menyebut penerimaan KartaNU tersebut menjadi sebuah kehormatan besar baginya. Ia juga menyoroti keterangan yang tercantum pada kartu tersebut sebagai anggota seumur hidup.

“Terima kasih, ini kehormatan besar bagi saya. Dan ini di sini ada yang luar biasa lagi. Di bawahnya ditulis anggota seumur hidup, ini luar biasa ini,” pungkasnya.

KartaNU tersebut diserahkan langsung oleh Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar kepada Prabowo, sebelum Presiden naik ke podium untuk menyampaikan pidato dalam acara penutupan Muktamar Ke-35 NU.

Sebelumnya, Prabowo memang sempat meminta agar dirinya mendapatkan Kartu Tanda Anggota NU. Keinginan tersebut disampaikan Prabowo saat membuka Muktamar Ke-35 NU di Pesantren Tambakberas, Jombang, Kamis (27/8/2026).

“Hanya Gus Yahya, aku dari dulu minta Kartu NU. Jadi masih utang sama saya ya. Kalau bisa sebelum penutupan Muktamar ya. Kalau penutupan tanggal 31, kalau ada kartu anggota, aku datang lagi tanggal 31,” kata Prabowo saat itu.

(Rahman Asmardika)

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