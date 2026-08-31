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Polda Metro Buka Suara soal Isu Kawal Sejumlah Truk Angkut Massa Bawa Bambu saat Demo Ricuh

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Senin, 31 Agustus 2026 |13:30 WIB
Polda Metro Buka Suara soal Isu Kawal Sejumlah Truk Angkut Massa Bawa Bambu saat Demo Ricuh
Demo DPR Ricuh/Okezone
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JAKARTA - Polda Metro Jaya membantah memberikan pengawalan terhadap iring-iringan truk saat unjuk rasa di kawasan DPR RI, Jakarta, Kamis, 27 Agustus 2026. Narasi tersebut ditegaskan tidak benar.

Dalam video viral yang beredar terlihat iring-iringan truk tersebut mengangkut sejumlah massa yang terlihat mengenakan ikat kepala bendera merah putih. Beberapa di antaranya bahkan turut membawa bambu.

Adapun dalam tayangan terlihat sejumlah anggota Brimob Polda Metro Jaya berada di sekitar truk menggunakan kendaraan motor maupun mobil taktis.

"Narasi tersebut (polisi mengawal) tidak benar," tulis akun Instagram resmi Polda Metro Jaya @poldametrojaya, Senin (31/8/2026).

Melalui akun itu juga, Polda Metro Jaya menyebut bahwa polisi yang ada di sekitar dan di dalam video tengah melakukan patroli. Patroli itu menyusul adanya aktivitas aksi unjuk rasa di kawasan DPR RI.

"Kendaraan Brimob yang terlihat dalam video tersebut sedang melaksanakan patroli dan monitoring situasi kamtibmas di sejumlah titik yang dinilai perlu mendapat perhatian, menyusul adanya aktivitas penyampaian aspirasi dan potensi kerawanan di beberapa wilayah," tulis akun Polda Metro Jaya.

(Fahmi Firdaus )

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