Jaksa KPK Hadirkan 'Bajak Laut' sebagai Saksi di Sidang Kasus Kuota Haji

Jaksa KPK hadirkan 'Bajak Laut' sebagai saksi di sidang kasus kuota haji (Foto: Nur Khabibi/Okezone)

JAKARTA - Jaksa Penuntut Umum (JPU) menghadirkan 'Bajak Laut' dalam lanjutan persidangan kasus dugaan korupsi kuota haji pada Selasa (1/9/2026). Bajak Laut merupakan nama lain dari eks Staf PBNU Syaiful Bahri, yang juga memiliki panggilan lain, Bahar.

"Baik, Pak Saiful Bahri alias Pak Bahar alias... apa benar Pak, alias Bajak Laut?," tanya Jaksa.

"Iya, Pak," jawab Syaiful.

Dalam kesempatan tersebut, jaksa mengaku terkesima dengan nama panggilan dari saksi tersebut. "Baik, agak, agak terkesima kami. Baik, Pak Bahar ya, Pak Syaiful Bahri alias Pak Bahar," ujar Jaksa.

Selanjutnya, jaksa mengonfirmasi yang bersangkutan pernah menjalani pemeriksaan oleh penyidik KPK selama perkara tersebut masih dalam tahap penyidikan.