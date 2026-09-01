Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Desak Aparat Usut Kematian Bambang, Anies: Ceritanya Mengenaskan!

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Selasa, 01 September 2026 |19:14 WIB
Desak Aparat Usut Kematian Bambang, Anies: Ceritanya Mengenaskan!
Anies Baswedan/Okezone
A
A
A

JAKARTA -Mantan Gubernur Jakarta, Anies Rasyid Baswedan meminta agar kematian salah seorang warga Pejompongan sekaligus penjual cermin, Bambang Setiyawan diusut tuntas. Pria 60 tahun tersebut dikeroyok sejumlah pria usai demo ricuh DPR.

"Semalam saya takziah dan jumpa dengan keluarga almarhum Pak Bambang Setiyawan. Ceritanya amat mengenaskan,” ujar Anies dikutip dari Instagram pribadinya, Selasa (1/9/2026).

"Kita semua tahu ada jenazahnya, ada video rekaman peristiwanya. Nah, jangan sampai kita tidak melihat tindak lanjutnya,” sambung Anies.

Menurutnya, peristiwa kekerasan yang dialami Almarhum Bambang tersebut ada rekamannya, juga ada jenazah korban. Maka itu, kasus yang dialami korban harus diusut secara tuntas.

Pasalnya, kata dia, bila peristiwa tersebut didiamkan saja, kejadian serupa ke depannya bisa terus berulang kali terjadi. Dia berpesan negara tidak boleh kalah dengan pembunuh dan para perusak hukum.

"Jangan sampai tidak tuntas pengusutannya. Bila didiamkan, maka kejadian ini akan bisa berulang, berulang, dan berulang. Negara tidak boleh kalah dengan pembunuh dan negara tidak boleh kalah dengan para perusak hukum,"pungkasnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/01/337/3239460//viral-zRH3_large.jpg
Puan Desak Polisi Selidiki Kasus Bambang yang Tewas Diduga Dikeroyok Ormas saat Demo Ricuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/01/337/3239437//demo-KNmF_large.jpg
Polisi Pulangkan 273 Orang yang Ditangkap Terkait Kerusuhan Demo 27 Agustus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/31/338/3239330//pramono-at24_large.jpg
Pramono Bantah Matikan CCTV saat Kericuhan Demo 27 Agustus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/31/338/3239318//viral-DNfG_large.jpg
GRIB Jaya Siap Tempuh Langkah Hukum soal Fitnah Terlibat Kematian Bambang saat Demo Ricuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/31/338/3239307//demo-zXs8_large.jpg
Pemilik Akun ‘Pemukiman Setan’ Ditangkap Buntut Konten Bom Molotov
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/31/337/3239299//grib_jaya-750s_large.jpg
Grib Jaya Bantah Terlibat Kematian Bambang saat Demo 27 Agustus: Kami Tak Sampai Pejompongan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement