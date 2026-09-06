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BNPB: 15 Kecamatan di 3 Kabupaten Terdampak Erupsi Gunung Anak Krakatau

Felldy Utama , Jurnalis-Minggu, 06 September 2026 |12:30 WIB
BNPB: 15 Kecamatan di 3 Kabupaten Terdampak Erupsi Gunung Anak Krakatau
Gunung Anak Krakatau.
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JAKARTA – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Suharyanto, melaporkan dampak terkini dari aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau. Berdasarkan data sementara yang dihimpun, sebanyak 15 kecamatan di tiga kabupaten tercatat mengalami dampak dari erupsi tersebut.

"Kami informasikan data sementara—saya garis bawahi data sementara—yang bisa kami kumpulkan, wilayah yang terdampak erupsi Gunung Anak Krakatau ini ada di 3 kabupaten dan 15 kecamatan," kata Suharyanto dalam konferensi pers secara daring, Minggu (6/9/2026).

Adapun rincian wilayah terdampak meliputi tujuh kecamatan di Kabupaten Lampung Selatan, yakni Kecamatan Punduh Pedada, Rajabasa, Kalianda, Ketapang, Bakauheni, Sidomulyo, dan Katibung.

Selain itu, empat kecamatan di Kabupaten Pandeglang juga terdampak, yaitu Kecamatan Carita, Labuan, Panimbang, dan Jiput. Di Kabupaten Tanggamus, dampak erupsi dirasakan di Kecamatan Pematang Sawa, Cukuh Balak, Semaka, serta Kota Agung.

Di sisi lain, BNPB telah melakukan koordinasi intensif melalui konferensi video dengan para Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di wilayah terkait.

"Semua melaporkan bahwa tidak ada korban jiwa yang dilaporkan hingga saat ini," ujarnya.

(Rahman Asmardika)

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