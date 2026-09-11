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Persija vs Persib di GBK, Polisi Imbau Penonton Naik Transportasi Umum

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Jum'at, 11 September 2026 |14:36 WIB
Persija vs Persib di GBK, Polisi Imbau Penonton Naik Transportasi Umum
Gelora Bung Karno (foto: Okezone)
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JAKARTA - Persija bakal melawan Persib dalam pertandingan Liga 1 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Tanah Abang, Jakarta Pusat, pada Sabtu (12/9/2026) sore. Masyarakat, khususnya yang hendak menyaksikan pertandingan secara langsung, diimbau menggunakan transportasi umum menuju SUGBK.

“Masyarakat yang akan menuju lokasi pertandingan diimbau mengutamakan penggunaan transportasi umum untuk mengurangi kepadatan dan mempermudah mobilitas,” ujar Ditlantas Polda Metro Jaya melalui akun Instagram @tmcpoldametro sebagaimana dilihat pada Jumat (11/9/2026).

Polisi juga meminta masyarakat pengguna jalan lainnya menghindari kawasan SUGBK saat laga Persija vs Persib digelar. Imbauan tersebut disampaikan untuk mengantisipasi kemacetan karena volume kendaraan diperkirakan meningkat di kawasan tersebut.

Bagi masyarakat yang tetap menggunakan kendaraan pribadi, polisi telah menyiapkan sejumlah kantong parkir. Pengendara diminta tidak memarkir kendaraan di bahu jalan.

“Bagi yang membawa kendaraan pribadi, silakan menggunakan kantong parkir yang telah disediakan dan hindari parkir di bahu jalan,” tulis admin Ditlantas Polda Metro Jaya.

 

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