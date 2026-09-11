Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Jelang Persija vs Persib, Polisi Prediksi Lalu Lintas di Sekitar GBK Padat

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Jum'at, 11 September 2026 |15:15 WIB
Jelang Persija vs Persib, Polisi Prediksi Lalu Lintas di Sekitar GBK Padat
Macet di sekitaran GBK (foto: Illustrasi Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya memperkirakan terjadi kepadatan arus lalu lintas di kawasan Gelora Bung Karno (GBK), saat derby Persija vs Persib pada Sabtu 12 September 2026.

"Menjelang pertandingan Persija vs Persib di Stadion Utama GBK, Sabtu, 12 September 2026, diperkirakan akan terjadi peningkatan volume kendaraan dan kepadatan arus lalu lintas di sejumlah ruas jalan sekitar kawasan GBK," kata Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Firman Darmansyah kepada wartawan, Jumat (11/9/2026).

Kendati demikian, Firman mengimbau masyarakat yang hendak menuju GBK untuk menggunakan transportasi umum guna mengurangi kepadatan dan mempermudah mobilitas.

"Bagi yang membawa kendaraan pribadi, silakan menggunakan kantong parkir yang telah disediakan dan hindari parkir di bahu jalan," ucap Firman.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/11/338/3241463//gelora_bung_karno-pXa7_large.jpg
Persija vs Persib di GBK, Polisi Imbau Penonton Naik Transportasi Umum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/11/49/3241445//igor_tolic_memastikan_persib_bandung_siap_menghadapi_persija_jakarta_di_sugbk-Lrl9_large.jpg
Igor Tolic: Persib Bandung Sudah Siap Hadapi Persija Jakarta di SUGBK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/11/338/3241442//lalu_lintas_di_gbk-NjtM_large.jpg
Jelang Persija vs Persib, Polisi Imbau Warga Hindari Kawasan GBK!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/10/49/3241255//pelatih_persib_bandung_igor_tolic-XiUA_large.jpg
Persija Jakarta vs Persib Bandung: Igor Tolic Sebut Kans 50-50, Pemenang Tergantung Lini Pertahanan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/10/49/3241369//yudai_yamamoto-ojUW_large.jpg
Sepak Terjang Wasit Yudai Yamamoto yang Pimpin Laga Persija Jakarta vs Persib Bandung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/10/49/3241364//sekjen_pssi_yunus_nusi-CeVf_large.jpg
PSSI Siapkan “Ngopi Bareng” The Jakmania dan Bobotoh, Misi Wujudkan Perdamaian
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement