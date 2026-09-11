Jelang Persija vs Persib, Polisi Prediksi Lalu Lintas di Sekitar GBK Padat

JAKARTA - Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya memperkirakan terjadi kepadatan arus lalu lintas di kawasan Gelora Bung Karno (GBK), saat derby Persija vs Persib pada Sabtu 12 September 2026.

"Menjelang pertandingan Persija vs Persib di Stadion Utama GBK, Sabtu, 12 September 2026, diperkirakan akan terjadi peningkatan volume kendaraan dan kepadatan arus lalu lintas di sejumlah ruas jalan sekitar kawasan GBK," kata Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Firman Darmansyah kepada wartawan, Jumat (11/9/2026).

Kendati demikian, Firman mengimbau masyarakat yang hendak menuju GBK untuk menggunakan transportasi umum guna mengurangi kepadatan dan mempermudah mobilitas.

"Bagi yang membawa kendaraan pribadi, silakan menggunakan kantong parkir yang telah disediakan dan hindari parkir di bahu jalan," ucap Firman.