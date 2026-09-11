Jelang Persija vs Persib, Pramono Minta Jakmania Jaga Jakarta dan Kondusivitas

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung meminta The Jakmania turut menjaga Jakarta dan kondusivitas jelang laga Persija Vs Persib yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta Pusat, Jumat (11/9/2026).

Hal itu diungkapkan Pramono saat menggelar Apel Jaga Jakarta bersama Jakmania di SUGBK, Jakarta Pusat, Jumat (11/9/2026). Ia mengingatkan bahwa laga derby Persija Vs Persib di Jakarta telah lama dinantikan.

"Maka untuk itu, pada kesempatan ini saya meminta kepada Saudara-saudara sekalian, kepada The Jakmania, agar pertandingan besok berlangsung dengan sportif, aman, nyaman, dan kita semua menikmati pertandingan ini dengan baik," ujar Pramono dalam arahannya.

Sebagai Gubernur Jakarta, ia ingin Persija memenangkan laga. Namun, ia berharap pertandingan derby tersebut dapat berjalan dengan baik.

"Apa pun hasilnya, kita harus bisa menerima itu," katanya.