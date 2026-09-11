Wakapolda: 17.800 Personel Amankan Laga Persija vs Persib di SUGBK

JAKARTA - Wakapolda Metro Jaya, Irjen Dekananto Eko Purwono menyampaikan lebih dari 17 ribu personel gabungan akan mengamankan laga Persija Vs Persib di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta Pusat, Sabtu (12/9/2026). Jumlah tersebut merupakan gabungan personel TNI-Polri dan Pemprov DKI Jakarta.

"Kami perlu sampaikan bahwa dalam kegiatan pengamanan pertandingan antara Persija melawan Persib, jajaran Polda Metro bersama Kodam Jaya dan juga bersama unsur dari Pemprov DKI melaksanakan kegiatan pengamanan dengan jumlah pengamanan yaitu 17.800 personel," kata Eko di SUGBK, Jakarta Pusat, Jumat (11/9/2026).

Selain itu, Eko mengatakan, pihaknya juga bekerja sama dengan Polda Jabar dan Polda Banten untuk melakukan penyekatan di sejumlah ruas jalan yang menuju Jakarta. Langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk pencegahan dan antisipasi terhadap potensi kericuhan.

"Kami yakin dengan komitmen yang sudah dibuat oleh teman-teman Jakmania, bahwa teman-teman Jakmania berjanji akan tertib dalam pelaksanaan pertandingan itu, baik sebelum pertandingan, kemudian pada saat pertandingan, termasuk setelah selesai dari pertandingan," kata Eko.