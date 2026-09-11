Polisi Bakal Sekat Bobotoh yang Hendak Nonton Persija vs Persib, Ini Titik Lokasinya

JAKARTA - Wakapolda Metro Jaya, Irjen Pol Dekananto Eko Purwono menyampaikan pihaknya akan menggelar penyekatan di sejumlah titik akses masuk ke wilayah Jakarta. Langkah tersebut dilakukan untuk mencegah Bobotoh yang hendak ke Jakarta menyaksikan laga Persija Vs Persib di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta Pusat, Jumat (11/9/2026).

"Ya, untuk lokasi-lokasi penyekatan itu ada di wilayah Tangerang Kota karena berbatasan juga dengan wilayah Banten. Kemudian ada di wilayah Karawang berbatasan dengan Bekasi, dan juga Bogor yang berbatasan dengan wilayah Depok. Itu yang kita lakukan penyekatan," ungkap Eko di SUGBK, Jakarta Pusat, Jumat (11/9/2026).

Eko menjelaskan, penyekatan tersebut didasari atas komitmen bersama dengan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung serta regulasi FIFA dan izin keramaian yang diterbitkan Polda Metro Jaya.

"Untuk pertandingan ini suporter dari Persib dilarang untuk hadir di GBK, Bapak. Karena demikian juga nanti kalau bertanding di Bandung, kita juga akan melarang teman-teman dari Jakmania untuk hadir ke Bandung," pungkas Eko.