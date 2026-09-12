Kapolri Hadiri Pameran Nasirun 'Bersimpuh di Kaki Para Guru', Kawal Warisan Budaya

JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menghadiri pembukaan pameran Nasirun bertajuk 'Bersimpuh di Kaki Para Guru' di Galeri Nasional Indonesia, Jakarta Pusat, Sabtu (12/9/2026) malam.

Dalam kehadiran ini, Sigit memastikan komitmennya dan mengapresiasi terhadap seni dan budaya Indonesia. Sekaligus dukungan terhadap para seniman yang terus merawat warisan budaya.

Sigit juga memastikan menghormati para pendahulu, serta menghadirkan nilai-nilai tradisi dalam karya yang relevan dengan perkembangan zaman.





Pameran tersebut merupakan wujud penghormatan Nasirun kepada para guru dan perupa pendahulu yang telah memberikan inspirasi serta membentuk perjalanan keseniannya.