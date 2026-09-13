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Sejumlah Bangunan dan Masjid di Wilayah Jazan Arab Saudi Rusak Parah Dihantam Artileri Houthi

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Minggu, 13 September 2026 |07:48 WIB
Sejumlah Bangunan dan Masjid di Wilayah Jazan Arab Saudi Rusak Parah Dihantam Artileri Houthi
Sejumlah Bangunan dan Masjid di Wilayah Jazan Arab Saudi Rusak Parah/ist
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JAKARTA –  Kelompok Houthi kembali membombardir sejumlah wilayah permukiman hingga memaksa warga meninggalkan rumah mereka untuk mengungsi. Salah satunya di wilayah, Al-Tuwal, Jazan, Arab Saudi.

Direktorat Jenderal Pertahanan Sipil, Arab Saudi mengatakan, tim pertahanan sipil di Kegubernuran Al-Tuwal, Wilayah Jazan, merespons insiden yang melibatkan proyektil yang diluncurkan oleh milisi teroris Houthi.

“Insiden tersebut mengakibatkan dua orang terluka serta kerusakan materi pada sebuah masjid, beberapa bangunan, dan kendaraan,” tulis keterangan otoritas setempat dilansir dari Saudi Press Agency, Minggu (13/9/2026).

Direktorat tersebut menegaskan bahwa penargetan objek sipil merupakan pelanggaran berat terhadap hukum humaniter internasional, seraya menambahkan bahwa prosedur yang telah ditetapkan untuk insiden semacam itu telah dilaksanakan.

Sekadar diketahui, pengungsian terjadi setelah penembakan artileri Houthi dilaporkan berlangsung secara terus-menerus terhadap wilayah permukiman. Serangan tersebut menimbulkan ketakutan di kalangan warga sipil dan mendorong mereka mencari tempat yang lebih aman.

(Fahmi Firdaus )

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