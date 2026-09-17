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Giant Sea Wall Vital untuk Lindungi Warga, Prabowo: Dibangun dari Tangerang hingga Jatim

Binti Mufarida , Jurnalis-Kamis, 17 September 2026 |10:10 WIB
Giant Sea Wall Vital untuk Lindungi Warga, Prabowo: Dibangun dari Tangerang hingga Jatim
Giant sea wall. (Foto: Okezone)
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JAKARTA – Pembangunan giant sea wall atau tanggul laut di sepanjang Pantai Utara (Pantura) Jawa merupakan proyek strategis pemerintah. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa giant sea wall sangat penting untuk melindungi masyarakat sekaligus menjaga aktivitas ekonomi nasional.

Prabowo menyampaikan bahwa kawasan Pantura Jawa memiliki konsentrasi industri dan aktivitas ekonomi yang tinggi. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur perlindungan pesisir dinilai mendesak untuk menghadapi berbagai risiko di kawasan tersebut.

“Sangat vital karena di Pantai Utara Jawa itu banyak sekali industri kita di situ. Jadi, tanggul pantai, tanggul laut, breakwater,” ujar Presiden dalam program ‘Presiden Prabowo Menjawab’, dikutip Kamis (17/9/2026).

Menurut Prabowo, giant sea wall yang direncanakan membentang dari Tangerang hingga Jawa Timur (Jatim) ini diproyeksikan memberi perlindungan bagi sekitar 50 juta penduduk. Infrastruktur tersebut juga akan mengamankan 38 persen Produk Domestik Bruto (PDB) nasional.

“Pembangunan giant sea wall akan melindungi 50 juta rakyat kita dan juga mengamankan 38 persen PDB Indonesia,” ucapnya.

Prabowo menjelaskan, kawasan Pantura Jawa menampung 70 kawasan industri dan lima kawasan ekonomi khusus, serta menjadi bagian penting dari poros logistik nasional.

Secara keseluruhan, proyek giant sea wall direncanakan memiliki panjang sekitar 575 kilometer dengan pembangunannya yang dibagi ke dalam 15 segmen. Prabowo menyebutkan bahwa proses pembangunan ditargetkan mulai berjalan pada awal 2027.

“Sudah ada yang berminat dan sudah ada yang mau finance (mendanai) juga. Jadi, ini salah satu proyek strategis yang harus kita jalankan,” ungkapnya.

 

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