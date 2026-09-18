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Terjerat Dugaan Pemerasan dan TPPU, Febrie Adriansyah Merasa 'Digergaji'

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Jum'at, 18 September 2026 |11:31 WIB
Terjerat Dugaan Pemerasan dan TPPU, Febrie Adriansyah Merasa 'Digergaji'
Febrie Ardiansyah (foto: Okezone)
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JAKARTA - Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah merasa dirinya dan jajaran di Gedung Bundar justru "digergaji" setelah disangka melakukan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Febrie menyinggung sejumlah capaian yang dilakukan selama dirinya memimpin Jampidsus Kejaksaan Agung. Ia menyebut berbagai kasus besar telah diungkap dan ratusan triliun rupiah dana dikembalikan kepada negara.

"Kenapa perkara ini muncul? Banyak prestasi yang sudah disampaikan oleh kita di Gedung Bundar, perubahan Gedung Bundar begitu besar ketika kita pegang, apalagi Ketua Satgas PKH, Rp300 T setahun kita kembalikan, semua perkara besar kita ambil, tapi akhirnya, justru kita yang digergaji ya," ujar Febrie kepada wartawan, Jumat (18/9/2026).

Menurut Febrie, seluruh capaian tersebut tercatat dalam basis data (database) Jampidsus Kejagung RI. Ia mengatakan data tersebut juga memuat pihak-pihak yang terlibat dalam berbagai perkara besar yang telah ditangani.

 

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