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Pemadaman Lampu 1 Jam Hari Ozon, Kawasan Bundaran HI Tetap Jadi Sasaran Foto Warga

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Sabtu, 19 September 2026 |21:37 WIB
Pemadaman Lampu 1 Jam Hari Ozon, Kawasan Bundaran HI Tetap Jadi Sasaran Foto Warga
Bundaran HI, Jakarta (Foto: Jonathan S/Okezone)
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JAKARTA - Pemadaman lampu satu jam dalam peringatan Hari Ozon tidak menyurutkan antusiasme warga untuk mengunjungi kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, Sabtu (19/9/2026) malam.

Pantauan di lokasi, kawasan Bundaran HI tetap ramai meski sejumlah lampu di area tersebut dipadamkan tepat pukul 20.30 WIB. Kondisi minim pencahayaan justru dimanfaatkan warga untuk mengabadikan momen dengan berfoto bersama maupun berswafoto.

Warga tampak menggunakan kamera ponsel untuk mengabadikan suasana Bundaran HI yang terlihat berbeda dari biasanya. Beberapa di antaranya juga terlihat berfoto dengan latar belakang kawasan Bundaran HI yang lebih gelap.

Aktivitas warga tetap berlangsung selama pemadaman. Sejumlah pengunjung tampak duduk dan berbincang, sementara lainnya berjalan-jalan di sekitar kawasan Bundaran HI.

Meski pencahayaan di sekitar Bundaran HI berkurang, kondisi lalu lintas terpantau tetap berjalan normal. Sejumlah petugas juga terlihat berada di sekitar lokasi untuk memantau situasi dan mengatur arus kendaraan.

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