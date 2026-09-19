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Ajak Warga Hemat Energi, Pemprov DKI Padamkan Lampu 60 Menit Sabtu Malam

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Sabtu, 19 September 2026 |07:50 WIB
Ajak Warga Hemat Energi, Pemprov DKI Padamkan Lampu 60 Menit Sabtu Malam
Lampu Jakarta padam (foto: Okezone)
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JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan memadamkan lampu selama 60 menit pada Sabtu (19/9/2026), pukul 20.30-21.30 WIB. 

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari peringatan Hari Ozon Sedunia yang jatuh setiap 16 September, sekaligus mengajak warga berperan dalam menjaga lingkungan.

Pemadaman lampu akan dilakukan di sejumlah ruas jalan protokol dan arteri serta berbagai ikon Jakarta, antara lain Monumen Nasional (Monas), Patung Arjuna Wiwaha, Patung Selamat Datang di Bundaran Hotel Indonesia (HI), Patung Pahlawan, Patung Jenderal Sudirman, dan kawasan Balai Kota DKI Jakarta.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta, Dudi Gardesi mengatakan, aksi tersebut menjadi pengingat pentingnya kepedulian dan peran masyarakat terhadap lingkungan. Penerapannya dapat dimulai dari kebiasaan sederhana, seperti menggunakan listrik secara bijak.

“Melalui aksi satu jam ini, kami mengajak masyarakat membawa semangat hemat energi ke dalam kehidupan sehari-hari. Setiap orang dapat mengambil peran, baik di rumah, di tempat kerja, maupun di tempat usaha. Langkah sederhana yang dilakukan bersama dan secara konsisten akan memberikan manfaat yang lebih besar,” kata Dudi dalam keterangannya, Sabtu (19/9/2026).

 

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