Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Tarif Tiket Ragunan Diusulkan Naik Jadi Rp10 Ribu, Pramono: Segera Diputuskan

Felldy Utama , Jurnalis-Jum'at, 18 September 2026 |07:35 WIB
Tarif Tiket Ragunan Diusulkan Naik Jadi Rp10 Ribu, Pramono: Segera Diputuskan
Taman Margasatwa Ragunan (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menyampaikan bahwa dalam waktu dekat, dirinya akan mengumumkan penyesuaian tarif tiket masuk pengunjung Taman Margasatwa Ragunan, Jakarta Selatan.

Pramono mengakui, bahwa saat ini sudah ada usulan kenaikan tarif tiket masuk menjadi Rp10.000. Usulan tersebut dinilai logis, mengingat Ragunan merupakan kebun binatang di ibu kota negara yang memiliki tarif tiket masuk paling rendah di dunia.

Kendati demikian, dia menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada keputusan pasti mengenai nominal tarif tersebut.

"Sehingga kami mempertimbangkan untuk penyesuaian, tetapi belum diputuskan. Saya segera akan memutuskan. Angkanya sebenarnya berapa nanti, agar kalau sudah diputuskan akan diumumkan," kata Pramono, Jumat (18/9/2026).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/17/338/3242628//pemerintah-OyZb_large.jpg
APBD DKI 2026 Turun, Golkar: Optimalisasi Seluruh Potensi Penerimaan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/16/338/3242484//mati_lampu-MJAu_large.jpg
Jakarta Bakal Padamkan Lampu 1 Jam pada Sabtu Malam, Ini Lokasi yang Terdampak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/16/320/3242455//gubernur_dki_jakarta-tn5o_large.jpg
Sudah Dibantu Danantara, Pramono Anung Tetap Butuh Obligasi untuk Perpanjang Rute LRT 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/16/338/3242422//gubernur_dki_jakarta_pramono_anung-gWSe_large.jpg
Pengguna Transportasi Publik Naik 15%, Pramono Akui Jakarta Masih Macet
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/16/320/3242413//gubernur_dki_jakarta-jQ1V_large.jpg
Di Hadapan Prabowo, Pramono Pamer Ekonomi Jakarta Tumbuh 5,52%
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/16/338/3242392//gubernur_dki_jakarta_pramono_anung-AQ0u_large.jpg
Pramono Ungkap Tarif LRT Jakarta Cuma Rp8 Selama 8 Hari
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement