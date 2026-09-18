Tarif Tiket Ragunan Diusulkan Naik Jadi Rp10 Ribu, Pramono: Segera Diputuskan

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menyampaikan bahwa dalam waktu dekat, dirinya akan mengumumkan penyesuaian tarif tiket masuk pengunjung Taman Margasatwa Ragunan, Jakarta Selatan.

Pramono mengakui, bahwa saat ini sudah ada usulan kenaikan tarif tiket masuk menjadi Rp10.000. Usulan tersebut dinilai logis, mengingat Ragunan merupakan kebun binatang di ibu kota negara yang memiliki tarif tiket masuk paling rendah di dunia.

Kendati demikian, dia menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada keputusan pasti mengenai nominal tarif tersebut.

"Sehingga kami mempertimbangkan untuk penyesuaian, tetapi belum diputuskan. Saya segera akan memutuskan. Angkanya sebenarnya berapa nanti, agar kalau sudah diputuskan akan diumumkan," kata Pramono, Jumat (18/9/2026).