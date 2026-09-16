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Jakarta Bakal Padamkan Lampu 1 Jam pada Sabtu Malam, Ini Lokasi yang Terdampak

Niko Prayoga , Jurnalis-Rabu, 16 September 2026 |20:30 WIB
Jakarta Bakal Padamkan Lampu 1 Jam pada Sabtu Malam, Ini Lokasi yang Terdampak
Mati Lampu di Jakarta (foto: Okezone)
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JAKARTA - Ibu Kota Jakarta bakal sejenak mematikan gemerlap lampu pada akhir pekan ini. Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, mengajak warga berpartisipasi dalam aksi pemadaman lampu selama satu jam pada Sabtu, 19 September 2026.

Aksi tersebut digelar dalam rangka memperingati Hari Ozon Sedunia, sekaligus menjadi langkah untuk mengurangi emisi karbon dan menghemat penggunaan energi.

Pemprov DKI Jakarta mengumumkan kegiatan tersebut melalui unggahan resmi di akun Instagram. Pemadaman lampu akan dilakukan serentak di lima wilayah kota administratif selama 60 menit, mulai pukul 20.30 hingga 21.30 WIB.

“Memperingati Hari Ozon Sedunia, 60 menit padamkan lampu buat Jakarta & Bumi. Sabtu, 19 September 2026, 20.30 - 21.30 WIB,” tulis Pemprov DKI Jakarta, dikutip Rabu (16/9/2026).

Pemadaman tidak hanya menyasar fasilitas milik pemerintah. Sejumlah fasilitas komersial dan hunian swasta juga akan turut berpartisipasi dalam aksi tersebut.

“Pemadaman lampu di 5 wilayah Jakarta. Seluruh bangunan/gedung Kantor Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (kecuali Rumah Sakit, Puskesmas, Klinik, dll). Beberapa gedung milik swasta, gedung komersial, pusat perbelanjaan, restoran, hotel dan apartemen,” lanjut pengumuman tersebut.

 

      
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