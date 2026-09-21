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Topan Dujuan Dekati Jepang: Hampir 2 Juta Orang Dievakuasi, Ratusan Penerbangan Dibatalkan

Rahman Asmardika , Jurnalis-Senin, 21 September 2026 |19:51 WIB
Topan Dujuan Dekati Jepang: Hampir 2 Juta Orang Dievakuasi, Ratusan Penerbangan Dibatalkan
Topan Dujuan membawa banjiir dan ancaman tanah longsor. (Foto: Kyodo)
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TOKYO — Topan dahsyat Dujuan mendekati pantai timur Jepang pada Senin (21/9/2026) membawa angin dengan kecepatan 144 kilometer per jam, memicu peringatan akan banjir dan tanah longsor serta menyebabkan pembatalan ratusan penerbangan.

Wilayah Kepulauan Izu dan Prefektur Chiba di dekat Tokyo telah mengalami curah hujan tinggi sepanjang akhir pekan. Badan Meteorologi Jepang (JMA) telah memperingatkan bahwa kondisi cuaca dapat memburuk dengan cepat.

"Total curah hujan hingga hari Selasa dapat melampaui rata-rata curah hujan bulanan untuk bulan September, sehingga menghasilkan hujan lebat yang memecahkan rekor," kata JMA, sebagaimana dilansir Reuters.

Pihak berwenang juga memperingatkan kemungkinan terbentuknya pita hujan linier di wilayah Jepang bagian tengah dan wilayah Kanto—yang mencakup Tokyo serta prefektur-prefektur di sekitarnya—yang dapat meningkatkan risiko bencana akibat hujan seperti banjir bandang dan tanah longsor.

Pita hujan linier menyebabkan hujan sangat deras yang mengguyur area sempit selama beberapa jam.

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Topik Artikel :
Topan Dujuan Topan Jepang
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