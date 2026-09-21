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Dewan Pers Gelar Doa Bersama untuk 5 Jurnalis yang Hilang di Selat Sunda

Yuwantoro Winduajie , Jurnalis-Senin, 21 September 2026 |15:28 WIB
Dewan Pers Gelar Doa Bersama untuk 5 Jurnalis yang Hilang di Selat Sunda
Dewan Pers menggelar doa bersama untuk 5 jurnalis yang hilang di Selat Sunda.
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JAKARTA — Dewan Pers menggelar doa bersama dan aksi solidaritas di Hall Dewan Pers, Jakarta Pusat, Senin (21/9/2026), untuk lima jurnalis yang hilang saat melakukan peliputan di Perairan Selat Sunda. Acara tersebut dihadiri oleh keluarga korban, insan pers, serta pemangku kepentingan media sebagai bentuk dukungan moral dan penghormatan atas dedikasi mereka.

Acara tersebut digelar sebagai bentuk dukungan moral bagi keluarga lima jurnalis yang hingga kini masih belum ditemukan, yakni M. Bagus Khoirunnas dari Antara Biro Banten, Ari Basuki dari Merdeka.com, Yudistiro Pranoto dari iNews Media Group, Firman Daus dari Anadolu Agency, dan Donal Husni yang berstatus jurnalis foto lepas.

Ketua Dewan Pers Komaruddin Hidayat mengatakan, perhatian dan solidaritas insan pers terhadap para jurnalis yang hilang menunjukkan penghormatan atas dedikasi mereka dalam menjalankan tugas jurnalistik.

"Kami sangat terkesan atas perhatian, partisipasi kawan-kawan pers terhadap kawan-kawan kita yang sampai hari ini belum pulang. Dan bagi kami, mereka betul-betul menunjukkan dedikasinya, militansi yang luar biasa, sehingga mereka layak kalau disebut sebagai pahlawan pers tahun ini," ujar Komaruddin.

Menurut dia, para jurnalis dan fotografer tersebut berupaya menghadirkan gambar serta informasi terbaik kepada masyarakat meski harus menghadapi risiko besar di lapangan.

"Kita baru tersadar betapa mahalnya, beratnya untuk mencari, mendapatkan gambar terbaik itu," katanya.

Komaruddin juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah daerah dan berbagai instansi yang masih berupaya mencari jejak para korban. Dia menegaskan Dewan Pers memberikan perhatian dan belasungkawa kepada keluarga yang ditinggalkan.

 

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