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Nadiem Hadapi Sidang Putusan, Dukungan Datang dari Ojol hingga Amsal Sitepu

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Kamis, 24 September 2026 |10:23 WIB
Nadiem Hadapi Sidang Putusan, Dukungan Datang dari Ojol hingga Amsal Sitepu
Nadiem Makarim hadapi sidang putusan banding (Foto: Jonathan S/Okezone)
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JAKARTA - Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim tiba di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menjelang sidang pembacaan putusan banding perkara dugaan korupsi pengadaan Chromebook, Kamis (24/9/2026). Kedatangan Nadiem turut diiringi dukungan dari keluarga hingga sejumlah pihak.

Pantauan di lokasi, Nadiem tiba sekitar pukul 09.05 WIB bersama keluarganya yang turut hadir di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Setibanya di lokasi, Nadiem disambut sejumlah sopir ojek online (ojol) Gojek yang telah menantinya di gerbang PT DKI Jakarta.

Nadiem kemudian menyempatkan diri menyapa para sopir ojol tersebut. Nadiem tampak tak kuasa menahan haru saat mendapatkan dukungan dari para sopir ojol.

Selain para sopir ojol, Amsal Sitepu juga turut hadir di kawasan PT DKI Jakarta. Amsal memberikan dukungan dan menguatkan Nadiem sebelum menghadapi pembacaan putusan banding.

Sementara itu, pihak keluarga Nadiem kompak mengenakan pakaian berwarna putih. Mereka turut hadir untuk memberikan dukungan kepada Nadiem.

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