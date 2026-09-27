Maulid Nabi di Istiqlal, Masyarakat Diajak Perkuat Rasa Persaudaraan

JAKARTA - Anggota BPK RI yang juga Ketua Umum Paguyuban Demak Bintoro Nusantara (PDBN) Fathan Subchi, mengajak masyarakat terutama warga Demak untuk memperkuat silaturahmi, menghormati para sesepuh, serta melanjutkan semangat perjuangan dan pengabdian generasi terdahulu dalam peringatan Maulid Nabi di Masjid Istiqlal. Mereka memiliki peran penting dalam perjalanan organisasi maupun kehidupan bermasyarakat.

Menurutnya, pengalaman dan keteladanan generasi sebelumnya menjadi bagian penting dalam meneruskan perjuangan. Ia juga menyampaikan penghormatan kepada Sekretaris Jenderal Syamsuddin merujuk kepedulian dan komitmen dalam membantu serta membangun kebersamaan. Begitu juga dengan Ahmad Sutarmadi sebagai salah satu sesepuh, pendiri, sekaligus penggiat PDBN.

“Beliau merupakan salah satu sesepuh PDBN, pendiri sekaligus penggiat yang sangat aktif. Walaupun beliau sudah sepuh, semangat perjuangannya tidak pernah surut,” kata Fathan dalam keterangannya.

Pesan itu disampaikan dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Aula Ar-Rozak, Masjid Istiqlal, Jakarta, Sabtu 26 September 2026. Ia pun menegaskan, semangat yang diwariskan para pendahulu harus menjadi pijakan bagi generasi berikutnya.

“Saya sendiri sejak dulu banyak belajar dari para senior. Kita sebagai aktivis tentu memahami bahwa perjuangan tidak bisa dilakukan sendirian. Kita membutuhkan senior, membutuhkan teladan dan membutuhkan orang-orang yang lebih dahulu berjuang untuk menjadi tempat belajar,” ujarnya.