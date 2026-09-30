Pertanyakan Rentetan Fitnah & Hate Speech Jusuf Hamka, Legal Counsel MNC Group Chris Taufik: Salam dari Opik Jangkrik!

JAKARTA - Legal Counsel MNC Group Chris Taufik merespons pengusaha jalan tol Jusuf Hamka yang menyerang dirinya secara pribadi dan MNC Group dalam unggahan di akun media sosial Jusuf Hamka.

Menanggapi ucapan Jusuf Hamka yang menyebut dia sedang mencari pekerjaan, Chris menegaskan dirinya tidak sedang mencari pekerjaan kepada siapa pun.

"Saya melihat pernyataan di medsosnya yang menyebut bahwa saya sedang mencari pekerjaan. Saya tegaskan, saya tidak sedang mencari pekerjaan kepada siapa pun," kata Chris, Rabu (30/9/2026).

"Saya sehari-hari menjalankan tugas dan tanggung jawab profesional saya sebagai Legal Counsel MNC Group," sambungnya.

Selain serangan personal, Chris juga menyoroti pernyataan Jusuf Hamka yang dinilai banyak memuat fitnah. Di antaranya, terkait denda lingkungan hidup, tanah Kebon Sirih, pajak properti, hingga tuduhan menipu Presiden RI Prabowo Subianto.

"Saya tegaskan, pernyataan-pernyataan tersebut adalah tidak benar dan merupakan fitnah, termasuk apalagi yang nyebut-nyebut saya cari pekerjaan dan membocorkan rahasia itu juga nggak benar," ujarnya.

Chris menyayangkan pernyataan yang memuat fitnah tersebut. Terlebih, hal itu disampaikan melalui media sosial yang bisa diakses semua khalayak.