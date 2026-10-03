KJRI Jeddah Pulangkan 15 WNI yang Terkendala Keimigrasian di Arab Saudi

JAKARTA — Kementerian Luar Negeri (Kemlu) melalui Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Jeddah merepatriasi 15 Warga Negara Indonesia (WNI) dari Rumah Singgah (shelter) Jeddah menuju Tanah Air. Rombongan yang terdiri atas pekerja migran dan anak-anak ini sebelumnya terkendala masalah keimigrasian di Arab Saudi.

“Pemulangan tersebut terdiri atas tiga Pekerja Migran Indonesia (PMI) dewasa serta 12 anak berusia 2–13 tahun yang sebelumnya menghadapi kendala keimigrasian di wilayah kerja KJRI Jeddah,” tulis keterangan Kemlu melalui laman resminya, dikutip Sabtu (3/10/2026).

Selama berada di Rumah Singgah, KJRI Jeddah memberikan pendampingan serta memfasilitasi penyelesaian administrasi, mulai dari pemenuhan dokumen perjalanan hingga pengurusan izin keluar (exit permit) melalui koordinasi dengan Rumah Detensi Imigrasi (Tarhil) Pemerintah Kerajaan Arab Saudi.

Upaya pemulangan ini terlaksana berkat koordinasi lintas instansi antara KJRI Jeddah, Kementerian Perhubungan RI, Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI), serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

“Koordinasi tersebut mencakup penyelesaian kebutuhan administratif dan teknis hingga proses kepulangan para WNI dapat berlangsung secara aman dan tertib,” ungkap Kemlu.

KJRI Jeddah menegaskan komitmennya untuk terus memberikan pelayanan dan perlindungan bagi seluruh WNI yang menghadapi permasalahan di wilayah kerja mereka sesuai ketentuan hukum yang berlaku di Arab Saudi.

“KJRI Jeddah juga mengimbau WNI untuk memastikan keabsahan dokumen perjalanan serta segera menghubungi Perwakilan RI apabila membutuhkan bantuan dan pendampingan,” tutup keterangan Kemlu.

(Rahman Asmardika)

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