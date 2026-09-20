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Breaking News! Houthi Bombardir Fasilitas Minyak Aramco dan Riyadh dengan Rudal dan Drone

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Minggu, 20 September 2026 |08:55 WIB
Breaking News! Houthi Bombardir Fasilitas Minyak Aramco dan Riyadh dengan Rudal dan Drone
Houthi Bombardir Fasilitas Minyak Aramco dan Riyadh dengan Rudal dan Drone/ist
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JAKARTA - Kelompok Houthi Yaman menyerang sejumlah lokasi di ibu kota Arab Saudi, Riyadh, menggunakan rudal dan pesawat nirawak (drone). Serangan ini terjadi beberapa jam setelah kobaran api dan kepulan asap tebal terlihat di dekat bandara utama kota tersebut.

Arab Saudi sebelumnya telah mengeluarkan peringatan pada malam harinya mengenai potensi bahaya di sekitar Riyadh, di tengah meningkatnya serangan oleh kelompok Houthi di wilayah kerajaan tersebut.

Melansir Reuters, Minggu (20/9/2026) kepulan asap hitam pekat membubung tinggi di kawasan tersebut, dengan jalan raya bandara, gedung terminal utama, dan fasilitas lainnya terlihat di latar depan.

Dalam satu bagian video, tampak kobaran api muncul dari balik apa yang diduga sebagai tangki bahan bakar yang meledak.

Kelompok Houthi tidak merinci sasaran serangan mereka di Riyadh, namun menyatakan bahwa mereka juga menyerang fasilitas Aramco di kota Yanbu yang terletak di tepi Laut Merah, sebuah pusat utama ekspor minyak Arab Saudi.

Houthi menyatakan, bahwa operasi tersebut merupakan tanggapan atas serangan yang terjadi di ibu kota Yaman, Sanaa.

(Fahmi Firdaus )

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