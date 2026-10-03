Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Rullyandi Ahli Sidang Ijazah Gibran Juga Laporkan Suhartoyo: Tuding Ketua MK Ilegal

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Sabtu, 03 Oktober 2026 |13:27 WIB
Rullyandi Ahli Sidang Ijazah Gibran Juga Laporkan Suhartoyo: Tuding Ketua MK Ilegal
Ketua MK Suhartoyo (Foto: Ist/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Ahli hukum tata negara yang dihadirkan Relawan Gibran 08 Nusantara, Muhammad Rullyandi, ternyata juga melaporkan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo ke Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK). Laporan tersebut berkaitan dengan persidangan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024 terkait ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Laporan terhadap Suhartoyo terpisah dari laporan yang dilayangkan Rullyandi terhadap Hakim Konstitusi Saldi Isra dan Arsul Sani. Laporan terhadap Suhartoyo telah diajukan lebih dulu pada Kamis 1 Oktober.

"Yang saya laporkan adalah berdasarkan Peraturan MK Nomor 1 Tahun 2026. Itu yang buat adalah Ketua MK. Ya, dengan memaksakan sidang ini agar digelar dan itu saya katakan sidang ilegal, Pak Suhartoyo sebagai terlapor, hakim ketua terlapor," ujar Rullyandi, Jumat (2/10/2026).

Selain menilai Suhartoyo memaksakan persidangan PHPU Pilpres 2024 terkait ijazah Gibran tetap berjalan, Rullyandi juga mempersoalkan status Suhartoyo sebagai Ketua MK. Dia menyebut jabatan Suhartoyo sebagai Ketua MK ilegal.

Menurut Rullyandi, hal itu berkaitan dengan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta Nomor 604/G/2023/PTUN.JKT yang diputus pada 13 Agustus 2024. Dia menyebut putusan tersebut telah membatalkan pengangkatan Suhartoyo sebagai Ketua MK.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/03/337/3245735/denny_indrayana-Sr2Q_large.jpg
Denny Indrayana Perkirakan Sidang Putusan Sengketa Ijazah Gibran di MK Digelar Senin Depan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/03/337/3245725/mkmk-ZUFv_large.jpg
Rullyandi Ahli yang Diusir di Sidang Ijazah Gibran Laporkan Saldi Isra dan Arsul Sani ke MKMK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/02/337/3245522/ijazah_gibran-kX5b_large.jpg
Sidang Ijazah Gibran, Hakim MK Panggil Atase Pendidikan KBRI Singapura-Australia dan Kemendikdasmen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/02/337/3245505/sidang_ijazah_gibran-Qt4J_large.jpg
Rullyandi Diusir Hakim MK dari Sidang Sengketa Ijazah Gibran, Begini Kronologinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/01/337/3245258/ijazah_jokowi-mtei_large.jpg
Sidang Ijazah Jokowi, JPU Bakal Hadirkan 94 Saksi dan 26 Ahli
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/28/340/3244759/gugatan_gus_nur-RAOZ_large.jpg
Gugatan Gus Nur soal Ganti Rugi Terkait Kasus Ijazah Jokowi Kandas!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement