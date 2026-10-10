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Konser Avenged Sevenfold di JIS Hari Ini, Simak Rekayasa Lalu Lintasnya

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Sabtu, 10 Oktober 2026 |13:44 WIB
Konser Avenged Sevenfold di JIS Hari Ini, Simak Rekayasa Lalu Lintasnya
Avenged Sevenfold konser di Jakarta (Foto: IG Avenged Sevenfold)
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JAKARTA - Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta menerapkan rekayasa lalu lintas secara situasional di sekitar Jakarta International Stadium (JIS), Sabtu (10/10/2026). Pengaturan ini dilakukan sehubungan dengan konser musik Avenged Sevenfold Live in Indonesia.

Berdasarkan unggahan akun Instagram @dishubdkijakarta, terdapat empat titik pengaturan lalu lintas yang diberlakukan secara situasional mulai pukul 13.00 hingga 22.00 WIB.

Keempat titik tersebut meliputi:

1. Simpang perlintasan sebidang kereta api Jalan Sunter Permai Raya–Jalan RE Martadinata.
2. Simpang Jalan Sunter Permai Raya–Jalan Bisma Raya.
3. Simpang Jalan Danau Sunter Barat–Jalan Danau Sunter Utara.
4. Simpang Jalan Danau Bisma–Jalan Danau Bisma Utara.

Dishub DKI Jakarta juga menyiapkan sejumlah rute alternatif bagi pengguna jalan, di antaranya:

1. Lalu lintas dari barat (Kota) menuju timur (Sunter)

Pengendara dapat melintasi Jalan RE Martadinata–Jalan Benyamin Sueb–Jalan Griya Utama–Jalan Danau Sunter Utara, dan seterusnya.

 

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