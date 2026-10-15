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BULOG Dukung Penuh Operasionalisasi KDKMP Lewat Penyediaan Beras SPHP

Anindita Trinoviana , Jurnalis-Kamis, 15 Oktober 2026 |19:51 WIB
BULOG Dukung Penuh Operasionalisasi KDKMP Lewat Penyediaan Beras SPHP
BULOG dukung penuh operasionalisasi KDKMP. (Foto: dok BULOG)
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SIDOARJO – Perum BULOG terus memperkuat dukungannya terhadap operasionalisasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) melalui penyediaan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) serta pemanfaatan koperasi sebagai salah satu titik serah Bantuan Pangan. Langkah ini menjadi wujud komitmen BULOG dalam mendekatkan akses pangan kepada masyarakat sekaligus mendukung penguatan infrastruktur pelayanan pangan dan ekonomi kerakyatan hingga tingkat desa dan kelurahan.

Sebagai bentuk dukungan nyata, BULOG telah menuntaskan penyaluran beras SPHP ke 107 titik KDKMP yang tersebar di tujuh provinsi, dengan total volume mencapai 53.500 kilogram atau 53,5 ton beras, setara dengan 10.700 kemasan ukuran 5 kilogram. Seluruh penyaluran tersebut telah terealisasi 100 persen.

Realisasi penyaluran tersebut tersebar di Jawa Tengah sebanyak 47 KDKMP, Jawa Timur 42 KDKMP, Lampung 5 KDKMP, DKI Jakarta 4 KDKMP, Jawa Barat 4 KDKMP, Sumatera Selatan 4 KDKMP, dan Banten 1 KDKMP. Capaian ini menjadi langkah awal dalam memperluas jangkauan distribusi beras SPHP melalui jaringan koperasi yang semakin dekat dengan kebutuhan masyarakat.

Dukungan BULOG terhadap penguatan KDKMP turut ditegaskan dalam kegiatan kunjungan dan peninjauan operasionalisasi Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) Tambakrejo, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, pada Kamis (15/10/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Koperasi Ferry Juliantono, Ketua Ombudsman Republik Indonesia Nuzran Joher, Direktur Utama Perum BULOG Letnan Jenderal TNI (Purn) Ahmad Rizal Ramdhani, Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara Joao Angelo De Sousa Mota, serta Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero) Rahmad Pribadi.

      
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