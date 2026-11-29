George Santos Sabet Apresiasi Young Inspirator dalam Anugerah Bakti Nusantara 2026

JAKARTA - Pengusaha muda, George Santos yang juga CEO Solid Holding/Solid Corp kembali menorehkan prestasi melalui penghargaan Anugerah Bakti Nusantara dalam rangka HUT ke-11 Nusantara TV atas kontribusi dan dedikasinya. George Santos, meraih penghargaan kategori Young Inspirator for Industrial Transformation 2026.

Penghargaan tersebut diterima langsung oleh George Santos pada Kamis (26/11/2026) di Gedung NTV Tower, Jakarta.

Mengusung tema “Symphony of Nusantara – Merangkai Informasi, Menginspirasi Negeri”, penghargaan ini menjadi bentuk apresiasi kepada George Santos atas kontribusi nyata dan konsistensinya dalam pengabdiannya kepada masyarakat dan bangsa Indonesia.

Penghargaan tersebut adalah apresiasi atas peran George Santos yang menjadi penggerak industri hilirisasi di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Galang Batang, Bintan, Kepulauan Riau.

“Saya bersyukur atas penghargaan young inspirator ini dan saya dedikasikan kepada orang tua saya yang selalu mendukung saya dari pertama. Terima kasih juga kepada keluarga besar tim Solid Grup atas dedikasinya dan loyalitasnya. Untuk Nusantara TV semoga semakin maju dan sukses ya,” ujar George Santos.