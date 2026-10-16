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Wamenhan Kini Dijabat Dua Orang, Richard dan Yusuf Punya Fokus Tugas Berbeda

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Jum'at, 16 Oktober 2026 |06:10 WIB
Wamenhan Kini Dijabat Dua Orang, Richard dan Yusuf Punya Fokus Tugas Berbeda
Wamenhan I, Jenderal Richard Taruli Horja Tampubolon (foto: tangkapan layar)
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JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto melantik Jenderal Richard Taruli Horja Tampubolon dan Marsekal Madya Yusuf Jauhari sebagai Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan). Dengan pelantikan tersebut, jabatan Wamenhan kini diisi dua orang dengan fokus tugas berbeda.

Richard menjelaskan, dirinya akan menjabat sebagai Wamenhan I yang membidangi strategi, doktrin, dan pengembangan kekuatan pertahanan.

"Intinya kalau di Wamenhan 1 itu bagaimana strategi, doktrin dan pengembangan kekuatan pertahanan. Kita bekerja sama membantu tugas-tugas Bapak Menteri Pertahanan," kata Richard kepada wartawan, Kamis (15/10/2026).

Sementara itu, Yusuf Jauhari akan menjabat sebagai Wamenhan II dengan fokus pada bidang logistik dan industri pertahanan. Ia mengatakan akan mendorong industri pertahanan nasional agar berkontribusi dalam memperkuat TNI.

"Saya kira di era Pak Prabowo ini luar biasa pertumbuhannya. Kita mendorong seluruh industri pertahanan untuk berkontribusi dalam memperkuat TNI kita," ujar Yusuf.

 

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