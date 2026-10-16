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Sangar! TNI–Militer Australia Unjuk Kekuatan Gempur Pantai Banongan Situbondo

Arief Setyadi , Jurnalis-Jum'at, 16 Oktober 2026 |07:54 WIB
Sangar! TNI–Militer Australia Unjuk Kekuatan Gempur Pantai Banongan Situbondo
TNI dan militer Australia latihan gabungan (Foto: Dok TNI)
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JAKARTA — TNI dan Angkatan Bersenjata Australia (Australian Defence Force/ADF) memadukan kekuatan laut, udara, dan darat dalam demonstrasi operasi pendaratan amfibi Latihan Gabungan Bersama (Latgabma) Keris Woomera 2026 di Pantai Banongan, Situbondo, Jawa Timur, Kamis (15/10/2026).

Kabidpeninter Puspen TNI Kolonel Inf Agus Susanto menyampaikan bahwa demonstrasi tersebut memperlihatkan keterpaduan unsur laut, udara, dan darat dalam pelaksanaan operasi gabungan TNI dan ADF.

Demonstrasi itu ditinjau langsung oleh Dirlat Kodiklat TNI Brigjen TNI Kamil Bahren Pasha, yang mewakili Dankodiklat TNI Letjen TNI Mohamad Naudi Nurdika. Turut mendampingi, Commander Landing Force ADF Colonel Mark Tutton.

"Rangkaian demonstrasi diawali dengan surface insertion dan pengintaian oleh KRI Sultan Iskandar Muda-367, HMAS Choules, HMAS Stalwart, dan HMAS Perth," ujarnya.

Selanjutnya, Denipam Marinir dan Satkopaska bersama Maritime Tactical Operations (MTO) ADF melaksanakan beach clearance. Setelah itu, JTAC Korpasgat, JTAC ADF, dan TACP RAAF memandu misi Close Air Support (CAS) yang melibatkan dua pesawat Super Tucano EMB-314 TNI AU dan tiga pesawat PC-21 RAAF.

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