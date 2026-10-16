Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kopdes Merah Putih Bisa Jual Obat Bebas, KSP: Sasar Wilayah Tanpa Apotek

Binti Mufarida , Jurnalis-Jum'at, 16 Oktober 2026 |13:51 WIB
Kopdes Merah Putih Bisa Jual Obat Bebas, KSP: Sasar Wilayah Tanpa Apotek
Kepala Staf Kepresidenan, Jenderal Listyo Sigit Prabowo (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Jenderal Listyo Sigit Prabowo memastikan gerai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dapat menjual obat bebas dan obat bebas terbatas. Kesepakatan tersebut dicapai setelah koordinasi bersama Menteri Kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), serta sejumlah kementerian dan lembaga terkait.

Rapat pembahasan skema distribusi dan penjualan obat di gerai KDKMP itu digelar di Gedung Bina Graha, kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.

"Alhamdulillah, dengan kehadiran Bapak Menteri Kesehatan, Kepala BPOM, kemudian juga dari BPK RI, Bapak Slamet Edi, serta BPKP, semuanya bisa memberikan satu jawaban, konklusi, dan kesimpulan bahwa obat-obatan, baik yang bebas maupun bebas terbatas, bisa segera disalurkan di Koperasi Desa Merah Putih," kata Listyo, Jumat (16/10/2026).

Listyo menjelaskan, kesepakatan tersebut merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto agar KDKMP segera beroperasi dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Menurut dia, keberadaan gerai yang menyediakan obat diharapkan dapat menjadi alternatif bagi masyarakat, terutama di wilayah yang belum memiliki apotek atau klinik.

"Semua kebutuhan terkait gerai (KDKMP) tersebut bisa diselesaikan, karena memang ada skema tadi yang sudah diputuskan. Mudah-mudahan ini betul-betul bisa dimanfaatkan oleh masyarakat," ujarnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Obat Apotek Kopdes Merah Putih KSP
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/16/320/3248205//kopdes-3rQX_large.jpg
Gaji PNS Dibayar Lewat Kopdes Merah Putih Berlaku Tahun Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/15/320/3248199//kopdes-sXTt_large.jpeg
966 Kopdes Jadi Outlet LPG, 33.347 Tabung Telah Disalurkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/15/337/3248067//ksp_jenderal_listyo-WyEL_large.jpg
KSP Listyo Sigit Buka Suara soal Isu Kristomei Sianturi Jadi Kepala BNPB
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/14/320/3247862//kopdes-dDly_large.jpg
Kopdes Merah Putih Boleh Kelola Tambang, Ini Kata Menkop
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/14/320/3247861//kopdes-NhzH_large.jpg
Kopdes Merah Putih Layani Pembayaran Gaji PNS Tahun Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/14/320/3247814//kopdes-3McH_large.jpg
Kopdes Merah Putih Akan Jadi Tempat Penyaluran Bantuan Pangan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement