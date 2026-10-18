Wamen Komdigi: Forum Pemred Kampanyekan Jurnalisme Berkualitas

JAKARTA – Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamen Komdigi) Angga Raka Prabowo mengapresiasi kegiatan Run for Good Journalism yang diselenggarakan Forum Pemred Indonesia dalam rangka memperingati hari ulang tahun organisasi tersebut.

Kegiatan ini kata dia, dinilai penting untuk mengampanyekan jurnalisme berkualitas di tengah derasnya arus informasi dan maraknya misinformasi di masyarakat.

Dikatakannya, pers memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi yang benar, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Di tengah banyaknya informasi yang beredar, masyarakat membutuhkan pemberitaan yang sesuai dengan fakta.

“Di tengah banyaknya arus informasi, banyak misinformasi yang berkembang di masyarakat. Teman-teman Forum Pemred mengingatkan kembali pentingnya pers yang jujur, pers yang akurat, dan pers yang bekerja sesuai dengan kaidah jurnalistik,” ujar Angga Raka, Minggu (18/10/2026).

Dia menegaskan, peran pers Indonesia dan para jurnalis sangat dibutuhkan agar masyarakat mendapatkan informasi yang jelas dan utuh. Karena itu, profesionalisme dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas jurnalistik perlu terus dijaga.

Angga Raka juga menyampaikan apresiasi kepada Forum Pemred Indonesia yang menggelar kegiatan tersebut sebagai upaya mengingatkan kembali pentingnya peran pers bagi publik.

“Saya berharap para jurnalis dapat terus menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab dan semangat, serta memberikan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat,”pungkasnya.