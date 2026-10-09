Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

KSAD Jenderal Maruli Kumpulkan Pemred Media, Bahas Program TNI AD

Yuwantoro Winduajie , Jurnalis-Jum'at, 09 Oktober 2026 |15:20 WIB
KSAD Jenderal Maruli Kumpulkan Pemred Media, Bahas Program TNI AD
KSAD Jenderal Maruli Kumpulkan Pemred Media/Okezone
A
A
A

JAKARTA - Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menggelar pertemuan dengan para pemimpin redaksi dan perwakilan 37 media di Gedung A.H. Nasution, Mabesad, Jakarta, Jumat (9/10/2026).

Pertemuan tersebut menjadi ajang komunikasi langsung setelah dua tahun kegiatan serupa tidak digelar.

Acara itu turut dihadiri Direktur Pemberitaan iNews Media Group Syafril Nasution dan Pemimpin Redaksi iNews Aiman Witjaksono, serta para pejabat utama Mabesad.

Maruli menyebut pertemuan tersebut menjadi kesempatan untuk memperbaiki komunikasi antara TNI AD dan media.

“Setelah 2 tahun kita ternyata lupa untuk menyelenggarakan kegiatan seperti ini. Ya saya kira ini tadi ada beberapa evaluasi yang mungkin bisa kita kerjakan sehingga kita bisa belajar juga cara berkomunikasi dengan baik,” kata Maruli.

Dalam pertemuan tersebut, Maruli memaparkan sejumlah program TNI AD, mulai dari penambahan personel, pembangunan jembatan, penyediaan air bersih, hingga dukungan terhadap pembangunan di daerah.

Maruli mengatakan, penambahan personel diperlukan untuk menjawab kebutuhan penugasan di wilayah Indonesia yang luas dan berbentuk kepulauan.

Jenderal Kopassus ini mengatakan, keterbatasan jumlah personel selama ini menyulitkan TNI AD dalam menjalankan tugas, termasuk membantu masyarakat saat terjadi bencana.

“Jadi itu kenapa kita perbanyak personel-personel kita. Jadi kita tidak berpikiran militerisme, militarism, whatever, segala. Tidak juga, tidak mikir gitu,” ujarnya.

Maruli juga memaparkan program pembangunan jembatan untuk membuka akses masyarakat di wilayah terpencil. Dia menyebut TNI AD sedang mengerjakan 4.477 jembatan dan menargetkan penyelesaian 5.000 jembatan pada tahun ini.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/28/337/3238867/subagyo_hs-DhyZ_large.jpg
Berkat Sholat Istikharah Bocah Bantul Ini Jadi Jenderal Kopassus Bintang 4, Sangat Dihormati Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/01/337/3233666/kasad-aVqQ_large.jpg
Kasad Sematkan Brigif Para Raider 17 Kostrad Jadi Satker Terbaik Bebas Korupsi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/08/337/3223237/viral-HzaN_large.jpg
Viral Anggota TNI AD Diduga LGBT, Begini Reaksi Tegas Jenderal Tempur Kopassus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/04/337/3210486/jenderal_rudini-7HNB_large.jpg
Lahir Terbungkus Ari-Ari Mirip Anak Gajah, Bayi Ini Menjelma Jadi Jenderal Nomor 1 TNI AD
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/03/337/3193343/pratu_farkhan_sauqi-wUOm_large.jpg
Kronologi Pratu Farkhan Sauqi Tewas Diduga Dianiaya Senior di Papua
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/337/3184655/viral-VT0H_large.jpg
Heboh Isu Mayjen Achmad Adipati Jadi Beking di Sengketa Lahan JK, Ini Reaksi Jenderal Kopassus!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement