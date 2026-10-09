KSAD Jenderal Maruli Kumpulkan Pemred Media, Bahas Program TNI AD

JAKARTA - Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menggelar pertemuan dengan para pemimpin redaksi dan perwakilan 37 media di Gedung A.H. Nasution, Mabesad, Jakarta, Jumat (9/10/2026).

Pertemuan tersebut menjadi ajang komunikasi langsung setelah dua tahun kegiatan serupa tidak digelar.

Acara itu turut dihadiri Direktur Pemberitaan iNews Media Group Syafril Nasution dan Pemimpin Redaksi iNews Aiman Witjaksono, serta para pejabat utama Mabesad.

Maruli menyebut pertemuan tersebut menjadi kesempatan untuk memperbaiki komunikasi antara TNI AD dan media.

“Setelah 2 tahun kita ternyata lupa untuk menyelenggarakan kegiatan seperti ini. Ya saya kira ini tadi ada beberapa evaluasi yang mungkin bisa kita kerjakan sehingga kita bisa belajar juga cara berkomunikasi dengan baik,” kata Maruli.

Dalam pertemuan tersebut, Maruli memaparkan sejumlah program TNI AD, mulai dari penambahan personel, pembangunan jembatan, penyediaan air bersih, hingga dukungan terhadap pembangunan di daerah.

Maruli mengatakan, penambahan personel diperlukan untuk menjawab kebutuhan penugasan di wilayah Indonesia yang luas dan berbentuk kepulauan.

Jenderal Kopassus ini mengatakan, keterbatasan jumlah personel selama ini menyulitkan TNI AD dalam menjalankan tugas, termasuk membantu masyarakat saat terjadi bencana.

“Jadi itu kenapa kita perbanyak personel-personel kita. Jadi kita tidak berpikiran militerisme, militarism, whatever, segala. Tidak juga, tidak mikir gitu,” ujarnya.

Maruli juga memaparkan program pembangunan jembatan untuk membuka akses masyarakat di wilayah terpencil. Dia menyebut TNI AD sedang mengerjakan 4.477 jembatan dan menargetkan penyelesaian 5.000 jembatan pada tahun ini.