FP Run for Good Journalism 2026: Menjaga Pers Tetap Sehat di Tengah Gempuran Tantangan

JAKARTA — Forum Pemimpin Redaksi Indonesia (Forum Pemred) menyelenggarakan kegiatan FP Run for Good Journalism 2026 di Kampus Unika Atma Jaya, Jakarta, Minggu (18/10/2026). Ajang yang mengusung tema "Pers untuk Publik" ini digelar untuk mengampanyekan pentingnya jurnalisme berkualitas sekaligus mempererat hubungan antara komunitas pers dan masyarakat.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid, Wamenkomdigi Angga Raka Prabowo, Ketua Dewan Pers Prof. Komaruddin Hidayat, serta pemangku kepentingan (stakeholder) terkait lainnya.

Menkomdigi Meutya Hafid menyambut baik penyelenggaraan kegiatan ini. Ia menegaskan bahwa di tengah derasnya arus informasi di era digital, tema "Pers untuk Publik" menjadi pengingat penting bahwa tugas-tugas jurnalistik muaranya adalah demi kepentingan masyarakat, sehingga insan pers wajib terus memegang teguh Kode Etik Jurnalistik (KEJ).

"Artinya semua berita, semua informasi yang dishare ke publik sudah jelas keabsahannya, sudah cross-check dan re-check. Publik mendapatkan informasi yang paling akurat," kata Menteri Meutya.

Tema "Pers untuk Publik" dalam kegiatan fun run ini juga dinilai sangat kontekstual karena dinamika dunia lari memiliki kemiripan dengan industri media. "Pers ini harus bergegas, cepat. Apalagi saat ini ada media sosial, sehingga bersama media konvensional harus saling menguatkan ekosistemnya," tutur Menteri.

"Lari itu ujungnya kita ingin sehat. Nah, ini mengingatkan kita semua bahwa industri jurnalistik harus tetap sehat di tengah gempuran tantangan yang tidak mudah," tambahnya.

Wamenkomdigi Angga Raka Prabowo turut mengingatkan kembali pentingnya peran pers dalam menyajikan informasi yang jernih, sesuai fakta, serta menghadirkan pemberitaan yang akurat dan dapat dipercaya publik.

"Di tengah banyaknya informasi yang beredar, peran dari pers Indonesia, peran dari teman-teman jurnalis dibutuhkan agar publik mendapatkan informasi yang jelas dan pasti," ujar Angga.