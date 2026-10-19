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Adopsi Laporan Hubungan UE-China, Parlemen Eropa Soroti Isu Uighur dan HAM

Rahman Asmardika , Jurnalis-Senin, 19 Oktober 2026 |14:11 WIB
Adopsi Laporan Hubungan UE-China, Parlemen Eropa Soroti Isu Uighur dan HAM
Ilustrasi.
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JAKARTA – Parlemen Eropa baru saja mengadopsi sebuah laporan mengenai hubungan politik Uni Eropa-China, yang disusun oleh anggota Parlemen Eropa asal Belgia, Hilde Vautmans. Laporan tersebut diadopsi dengan dukungan mayoritas mutlak—454 suara setuju, 86 suara menolak, dan 110 abstain.

Laporan tersebut, yang secara formal merupakan rekomendasi kepada Dewan, Komisi, dan Perwakilan Tinggi Uni Eropa, merupakan tanggapan yang tegas dan lugas terhadap kebijakan dalam negeri maupun luar negeri pemerintah China, khususnya terkait dugaan genosida terhadap etnis Uighur.

Dokumen ini memiliki nilai politis yang dapat ditarik dari tanggal 9 Juni 2022, saat Parlemen Eropa mengesahkan resolusi yang menyatakan bahwa kamp-kamp penahanan, sterilisasi paksa, serta kampanye untuk menghapus identitas nasional Uighur yang dilakukan oleh China merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan mencerminkan risiko serius terjadinya genosida.

Empat tahun kemudian, pada tanggal 1 Juli 2026, undang-undang China yang disebut sebagai “Undang-Undang tentang Peningkatan Persatuan dan Kemajuan Etnis” mulai berlaku, setelah disahkan oleh Kongres Rakyat Nasional pada tanggal 12 Maret. Laporan tersebut mengungkapkan kekhawatiran mendalam bahwa “Undang-Undang Persatuan” ini dapat semakin melembagakan asimilasi.

Ini dinilai sebagai undang-undang asimilasi sistematis yang dirancang untuk menghapus identitas etnis khas bangsa Uighur, Tibet, dan kelompok etnis lainnya. Lebih lanjut, Pasal 63 undang-undang tersebut menyasar para aktivis Uighur, Tibet, Hong Kong, serta aktivis pembangkang China yang beroperasi di negara-negara luar negeri. Sebagaimana dicatat dalam laporan tersebut, ketentuan ini melanggar hukum internasional dan yurisdiksi berdaulat negara-negara anggota Uni Eropa.

Laporan Hilde Vautmans mengungkap pelanggaran hak asasi manusia yang serius oleh China, serta tantangan lebih luas yang ditimbulkannya terhadap tatanan internasional berbasis aturan. Terkait Turkistan Timur (wilayah Xinjiang), Tibet, dan kerja paksa, laporan tersebut mendesak Uni Eropa untuk meningkatkan tekanan terhadap Beijing atas penindasan yang terjadi di Turkistan Timur dan Tibet, menegakkan larangan penuh terhadap barang-barang yang diproduksi melalui kerja paksa, serta menuntut pembebasan tanpa syarat bagi para tahanan politik.

 

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