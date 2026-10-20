Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

6 Aktivis Greenpeace Dilarikan ke Klinik Usai Bentangkan Spanduk di HI

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Selasa, 20 Oktober 2026 |13:01 WIB
6 Aktivis Greenpeace Dilarikan ke Klinik Usai Bentangkan Spanduk di HI
Greenpeace bentangkan spanduk di HI (Foto: Greenpeace Indonesia)
A
A
A

JAKARTA – Enam aktivis Greenpeace dibawa ke Klinik Bidang Kedokteran dan Kesehatan (Biddokkes) Polda Metro Jaya usai turun dari Monumen Selamat Datang, Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat.

Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Reynold E.P. Hutagalung menyebut keenam aktivis tersebut perlu mendapatkan perawatan intensif karena kondisi mereka lemas.

"Kami menyediakan enam ambulans untuk penyelamatan dan evakuasi. Kemudian, keenam orang tersebut saat ini mendapat perawatan intensif, langsung dibawa ke klinik Biddokkes Polda Metro Jaya," kata Reynold, Selasa (20/10/2026).

Reynold menjelaskan, kondisi para aktivis terlihat lemas saat dievakuasi. Bahkan, salah satu aktivis perempuan yang turun lebih dahulu disebut membutuhkan bantuan oksigen untuk penanganan lebih lanjut.

"Secara kasat mata dan tadi penyampaian dari Dokkes memang lemas. Kemudian yang turun pertama, seorang wanita sehingga tadi langsung untuk dimasukkan ke ambulans dan dibawa ke klinik. Setidaknya tadi ada penyampaian saran untuk dapat tabung oksigen atau perbantuan oksigen kepada yang bersangkutan," imbuhnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/20/338/3248951/polda_metro_jaya-ahv5_large.jpg
Ada 26 Titik Demo Hari Ini, Polda Metro: Hanya Dua Elemen Layangkan Surat Pemberitahuan 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/16/338/3248256/demo-dunR_large.jpg
Terungkap! Begini Jalur Mobilisasi Pelajar di Bekasi untuk Demo Rusuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/03/18/3245703/demo_di_prancis-WRzJ_large.jpg
Demo Pelajar Rusuh di Prancis: 730 Sekolah Terdampak, Guru Disiram Bensin hingga Dianiaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/28/338/3244735/demo-CyO1_large.jpg
Besok Ada Demo di DPR, Pengendara Diimbau Gunakan Jalur Alternatif
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/24/338/3243876/polri-1UZE_large.jpg
26.386 Aparat Gabungan Dikerahkan Kawal 99 Kegiatan di Jakarta, Termasuk Demo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/24/338/3243853/polri-Ho6V_large.jpg
1.550 Polisi Dikerahkan Atur Lalu Lintas saat Demo Buruh Hari Ini
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement