6 Aktivis Greenpeace Dilarikan ke Klinik Usai Bentangkan Spanduk di HI

JAKARTA – Enam aktivis Greenpeace dibawa ke Klinik Bidang Kedokteran dan Kesehatan (Biddokkes) Polda Metro Jaya usai turun dari Monumen Selamat Datang, Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat.

Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Reynold E.P. Hutagalung menyebut keenam aktivis tersebut perlu mendapatkan perawatan intensif karena kondisi mereka lemas.

"Kami menyediakan enam ambulans untuk penyelamatan dan evakuasi. Kemudian, keenam orang tersebut saat ini mendapat perawatan intensif, langsung dibawa ke klinik Biddokkes Polda Metro Jaya," kata Reynold, Selasa (20/10/2026).

Reynold menjelaskan, kondisi para aktivis terlihat lemas saat dievakuasi. Bahkan, salah satu aktivis perempuan yang turun lebih dahulu disebut membutuhkan bantuan oksigen untuk penanganan lebih lanjut.

"Secara kasat mata dan tadi penyampaian dari Dokkes memang lemas. Kemudian yang turun pertama, seorang wanita sehingga tadi langsung untuk dimasukkan ke ambulans dan dibawa ke klinik. Setidaknya tadi ada penyampaian saran untuk dapat tabung oksigen atau perbantuan oksigen kepada yang bersangkutan," imbuhnya.