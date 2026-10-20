Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Atasi Karhutla, Mensesneg: Pakai Dry Ice untuk Memecah Asap

Binti Mufarida , Jurnalis-Selasa, 20 Oktober 2026 |14:30 WIB
Atasi Karhutla, Mensesneg: Pakai Dry Ice untuk Memecah Asap
Mensesneg Prasetyo Hadi (Foto: Achmad Al Fiqri/Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan sejumlah langkah yang dilakukan pemerintah untuk mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah daerah. Upaya tersebut antara lain dengan menggunakan metode dry ice untuk memecah asap karhutla. 

“Sekarang kita coba pake dry ice untuk memecah asap sehingga matahari bisa sedikit masuk sebagai pengungkit munculnya benih awan hujan, baru dihantam pake OMC NaCl (Operasi Modifikasi Cuaca menggunakan natrium klorida),” kata Prasetyo, Selasa (20/10/2026).

Lebih lanjut, Prasetyo menyampaikan pelaksanaan OMC yang dikombinasikan dengan metode dry ice telah menghasilkan hujan di sejumlah daerah terdampak karhutla. Pemerintah, kata Prasetyo, terus berupaya agar karhutla segera teratasi. 

“Sejujurnya kita ini inginnya ya cepet selesai itu karhutla, siang malam selain ikhtiar ya berdoa mohon bisa segera turun hujan alami,” pungkasnya.

Pada kesempatan itu, Prasetyo juga membeberkan perkembangan penanganan karhutla melalui OMC hingga hari ini, pukul 06.00 WIB. Berikut rinciannya:

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/20/337/3248988/greenpeace-YnKJ_large.jpg
Istana Jawab Spanduk Greenpeace soal Karhutla: Kita Semua Berusaha Sekeras-kerasnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/19/337/3248906/karhutla-G2Ra_large.jpg
Pemerintah Sanksi 32 Perusahaan Terkait Karhutla 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/19/337/3248876/prabowo-BTX3_large.jpg
Atasi Karhutla, Prabowo Minta Jangan Tunggu Hujan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/19/337/3248838/menko_polkam-gNW9_large.jpg
97 Korporasi Diproses Hukum Diduga Biang Kerok Karhutla
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/19/337/3248809/mendagri-PpOm_large.jpg
Pemerintah Tak Masalah Malaysia Serukan Tekanan Finansial Buntut Karhutla
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/19/337/3248797/menko_polkam-Te5W_large.jpg
Prabowo Kumpulkan Menteri Bahas Karhutla, Dudung hingga Tito Tiba di Istana
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement