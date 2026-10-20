Atasi Karhutla, Mensesneg: Pakai Dry Ice untuk Memecah Asap

JAKARTA – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan sejumlah langkah yang dilakukan pemerintah untuk mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah daerah. Upaya tersebut antara lain dengan menggunakan metode dry ice untuk memecah asap karhutla.

“Sekarang kita coba pake dry ice untuk memecah asap sehingga matahari bisa sedikit masuk sebagai pengungkit munculnya benih awan hujan, baru dihantam pake OMC NaCl (Operasi Modifikasi Cuaca menggunakan natrium klorida),” kata Prasetyo, Selasa (20/10/2026).

Lebih lanjut, Prasetyo menyampaikan pelaksanaan OMC yang dikombinasikan dengan metode dry ice telah menghasilkan hujan di sejumlah daerah terdampak karhutla. Pemerintah, kata Prasetyo, terus berupaya agar karhutla segera teratasi.

“Sejujurnya kita ini inginnya ya cepet selesai itu karhutla, siang malam selain ikhtiar ya berdoa mohon bisa segera turun hujan alami,” pungkasnya.

Pada kesempatan itu, Prasetyo juga membeberkan perkembangan penanganan karhutla melalui OMC hingga hari ini, pukul 06.00 WIB. Berikut rinciannya: