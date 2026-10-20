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Fuad Bawazier Sebut Karhutla Sengaja Dibakar untuk Jatuhkan Pemerintah

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Selasa, 20 Oktober 2026 |22:30 WIB
Fuad Bawazier Sebut Karhutla Sengaja Dibakar untuk Jatuhkan Pemerintah
Ekonom dan politikus senior, Fuad Bawazier (foto: tangkapan layar)
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JAKARTA - Ekonom dan politikus senior, Fuad Bawazier menduga kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan sengaja dilakukan oleh pihak tertentu untuk menjatuhkan pemerintah.

Hal tersebut disampaikan Fuad dalam program Rakyat Bersuara bertajuk "730 Hari Pemerintahan, Suara dan Harapan" yang disiarkan iNews TV, Selasa (20/10/2026).

"Kebakaran itu saya yakin itu dibakar sama orang-orang itu yakin itu. Yang main sawit itu dibakar supaya mau jatuhin pemerintah," kata Fuad.

Menurut Fuad, penegakan hukum yang tegas diperlukan dalam menangani kasus kebakaran hutan dan lahan. Ia juga mendorong penyitaan terhadap perkebunan sawit yang terbukti terkait dengan pembakaran.

"Maka dari itu ya itu penegakan hukum itu harus ditegakkan sita semuanya dari dulu kalau ada sawit yang dibakar sita," ujarnya.

 

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