Benda Diduga Granat Ditemukan di Keraton Solo

SOLO - Benda mencurigakan yang diduga menyerupai granat manggis ditemukan di kawasan Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat, Selasa (20/10/2026). Benda tersebut ditemukan dalam kondisi berkarat dan tertimbun tanah saat kegiatan pembersihan di area revitalisasi keraton.

Benda itu ditemukan di belakang Bangsal Marcukudo atau Panti Pidono. Temuan tersebut kemudian dilaporkan kepada polisi melalui layanan darurat 110 dan Polsek Pasar Kliwon.

Mendapat laporan itu, aparat Polresta Surakarta segera mendatangi lokasi dan berkoordinasi dengan Tim Gegana Brimob Polda Jawa Tengah untuk memeriksa serta menangani benda yang diduga merupakan bahan peledak peninggalan masa lalu tersebut.

Kapolresta Surakarta, AKBP Condro Sasongko mengatakan, benda menyerupai granat manggis itu ditemukan secara tidak sengaja saat petugas revitalisasi membersihkan kawasan keraton.

"Petugas revitalisasi sedang melakukan bersih-bersih, kemudian menemukan benda tersebut," ujar Condro.