Italia Kerahkan 500 Tentara Tambahan Usai Kerusuhan Milan, Orang Tua Bisa Tanggung Kerusakan

JAKARTA - Pemerintah Italia memperketat langkah keamanan menyusul kerusuhan di Milan yang menyebabkan lebih dari 100 anggota polisi terluka, dan sejumlah toko dijarah. Sebagai respons, pemerintah akan mengerahkan 500 tentara tambahan serta memperberat sanksi bagi pelaku kekerasan dalam demonstrasi.

Kebijakan tersebut diumumkan pada Selasa 20 Oktober 2026. Selain menambah personel keamanan, pemerintah juga menyiapkan aturan yang memungkinkan orang tua dimintai pertanggungjawaban finansial atas kerusakan yang ditimbulkan anak di bawah umur.

Perdana Menteri Italia, Giorgia Meloni mengatakan, keterlibatan banyak anak muda dalam aksi kekerasan menjadi perhatian serius pemerintah.

Dalam video yang diunggah melalui media sosial, Meloni menyebut fenomena tersebut sebagai sesuatu yang mengkhawatirkan. Menurutnya, aksi perusakan dan pencurian yang direkam lalu disebarluaskan dapat mendorong orang lain melakukan hal serupa.

Dekret pemerintah itu juga mengatur tindak pidana baru terkait partisipasi dalam demonstrasi yang disertai kekerasan. Pelaku terancam hukuman penjara hingga lima tahun dan denda maksimal 20.000 euro atau sekitar 22.500 dolar AS. Hukuman dapat diperberat apabila pelaku menutupi wajah atau menyebabkan orang lain terluka.

"Pemerintah akan memperluas kapasitas fasilitas penahanan, dan menambah jumlah hakim di sistem peradilan anak untuk menangani perkara yang melibatkan pelaku di bawah umur," kata Meloni dilansir dari France24, Rabu (21/10/2026).