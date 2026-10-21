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Kim Jong Un Muncul Usai Diisukan Meninggal Akibat Pendarahan Otak

Rahman Asmardika , Jurnalis-Rabu, 21 Oktober 2026 |17:55 WIB
Kim Jong Un Muncul Usai Diisukan Meninggal Akibat Pendarahan Otak
Kim Jong Un dan putrinya Kim Ju Ae mengamati pajangan pakaian dan alas kaki dalam sebuah pameran di Pyongyang, menurut foto media pemerintah. (Foto: KCNA)
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SEOUL - Pemimpin Tertinggi Korea Utara Kim Jong Un kembali muncul setelah sempat dikabarkan meninggal dunia pekan ini. Foto-foto Sang Pemimpin Tertinggi diterbitkan oleh media pemerintah di tengah rumor mengenai kematiannya.

Dalam foto-foto itu, Kim, 42 tahun, terlihat sedang mengamati pajangan pakaian dan alas kaki bersama putrinya, Kim Ju Ae, serta sejumlah pejabat lainnya dalam sebuah pameran di Pyongyang pada 19 Oktober. Kemunculan ini terjadi hanya sehari setelah beredar rumor daring yang menyebutkan bahwa ia telah meninggal akibat pendarahan otak atau mengalami koma.

Foto-foto tersebut dirilis pada 20 Oktober, setelah seorang pembangkang China yang berbasis di Amerika Serikat, Wanjun Xie, mengunggah pernyataan pada Minggu (18/10/2026) bahwa Kim telah “tiba-tiba mengalami pendarahan otak dan jatuh koma.”

Xie mengeklaim bahwa Kim dibawa ke sebuah rumah sakit darurat di Beijing karena “peralatan bedah Korea Utara terlalu ketinggalan zaman, dan kondisi Kim Jong Un terlalu serius.” Ia melanjutkan dengan mengatakan bahwa Kim telah meninggal dunia dan pihak berwenang secara diam-diam memulangkan jenazahnya ke Korea Utara, seraya “merahasiakan kematiannya untuk sementara waktu.”

Ia tidak memberikan bukti apa pun, namun memperkenalkan dirinya sebagai ketua Partai Demokrat China—sebuah organisasi politik yang dilarang oleh otoritas China. Tanpa disertai bukti pula, Xie sebelumnya pernah melontarkan klaim serupa yang menyatakan bahwa Presiden China Xi Jinping telah meninggal dunia dan digantikan oleh seorang pemeran pengganti.

(Rahman Asmardika)

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