Gelar Uji Coba, Korut Luncurkan Dua Jenis Rudal Jelajah dari Kapal Selam ke Laut Timur

JAKARTA - Korea Utara telah melakukan uji coba peluncuran dua jenis rudal jelajah yang berbeda dari sebuah kapal selam, menurut laporan media pemerintah negara tersebut. Peristiwa ini terjadi menyusul ketegangan selama berminggu-minggu dengan Korea Selatan, yang dipicu oleh ledakan ranjau darat di sepanjang perbatasan kedua negara yang dijaga dengan sangat ketat.

Proyektil-proyektil tersebut diluncurkan pada Rabu (14/10/2026) ke arah Laut Timur—yang juga dikenal sebagai Laut Jepang—tanpa menimbulkan "dampak buruk apa pun terhadap keamanan negara-negara tetangga", demikian konfirmasi kantor berita pemerintah, KCNA.

Kantor berita resmi tersebut menyatakan bahwa uji coba terbaru ini "bertujuan untuk memeriksa kesiapan operasional sistem tempur bawah air" sekaligus berfungsi sebagai latihan angkatan laut. Hal ini juga menyoroti "tingkat keandalan, kredibilitas, dan kemampuan penangkalan perang yang dimiliki DPRK".

Kemampuan peluncuran dari kapal selam tetap menjadi tujuan krusial bagi Pyongyang, karena rudal jenis ini terbang pada ketinggian yang lebih rendah, sehingga lebih sulit dideteksi maupun dicegat oleh radar dibandingkan dengan senjata balistik konvensional.

Signifikansi Taktis

Foto-foto dari media pemerintah memperlihatkan satu proyektil muncul secara vertikal dari laut, diikuti oleh kepulan asap tebal, sementara rudal kedua menembus permukaan air dengan sudut 45 derajat.

Gambar lain yang menyertainya menampilkan sebuah proyektil yang melesat secara horizontal di atas perairan terbuka, di samping sebuah kapal selam yang muncul ke permukaan.