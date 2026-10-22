Dipantau Ketat, Disnaker Jakarta Pastikan 12 Ribu Loker Terserap di Job Fair

JAKARTA — Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (Disnakertransgi) Provinsi DKI Jakarta memastikan proses penyerapan tenaga kerja usai penyelenggaraan Karir Jakarta dan Tenaga Kerja Mandiri Expo 2026 dipantau ketat. Pemprov DKI Jakarta mewajibkan seluruh perusahaan peserta untuk melaporkan perkembangan rekrutmen secara berkala.

Kepala Disnakertransgi Jakarta, Syaripudin, mengatakan proses rekrutmen dari 12.000 lowongan kerja yang dibuka dalam bursa kerja (job fair) tersebut akan berlangsung secara bertahap. Selain kualifikasi umum, pemerintah juga mengingatkan kewajiban perusahaan untuk mengakomodasi pekerja dari kalangan penyandang disabilitas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

"Ini masih perlu waktu dari mulai rekrutmen hingga penyesuaian kualifikasi jabatan yang tersedia. Kami terus mewajibkan perusahaan untuk melaporkan kondisi ketenagakerjaannya setiap bulan. Dari situ kita bisa tahu berapa lowongan yang benar-benar terisi di setiap perusahaan di Jakarta," ujar Syaripudin di UKM Gallery, Convention Hall SMESCO, Jakarta Selatan, Kamis (22/10/2026).

Acara Karir Jakarta dan Tenaga Kerja Mandiri Expo 2026 ini dibuka langsung oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung pada pukul 09.00 WIB. Pameran kesempatan kerja ini menggandeng sekitar 100 perusahaan, baik dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) maupun sektor swasta di Jakarta.

Pramono mengapresiasi tingginya antusiasme masyarakat sekaligus berharap seluruh kuota lowongan yang disediakan dapat terserap secara optimal. "Lowongan ada 12.000 dan saya berharap bisa terisi semuanya. Tadi saya sudah mendapatkan laporan, baru dibuka hari ini saja pendaftar melalui online sudah mencapai kurang lebih 28.484 lamaran, belum termasuk yang hadir langsung di lokasi," kata Pramono.

Pramono menambahkan, tingkat pengangguran di Jakarta saat ini sebenarnya menunjukkan tren penurunan yang signifikan, yaitu dari rata-rata 6 persen menjadi 5,79 persen. Namun, ia mengakui ketersediaan lapangan kerja saat ini masih perlu terus ditingkatkan untuk memenuhi tingginya kebutuhan publik.

(Arief Setyadi )

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